doubleが運営する「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は4月7日、長引く物価高騰の中でも腹一杯食べてほしいという想いから、圧倒的なコストパフォーマンスを追求した「唐揚げ&ポテト食べ放題 500円」プランを開始した。本プランは、サクサクでジューシーな唐揚げとフライドポテトが制限時間内食べ放題になるという。

唐揚げ&ポテト食べ放題 500円

500円食べ放題の概要と実施店舗

今回開始されたイベントの詳細は以下の通り。価格は1人500円で、むね肉唐揚げとフライドポテトが60分間(ラストオーダー15分前)食べ放題となる。日曜日から木曜日限定のプランで、1人につき1ドリンク・2フード以上のオーダー制だという。予約はホットペッパーグルメまたは電話で受け付けている。

実施店舗は、愛知県名古屋市中村区に位置する「肉汁製作所 餃子のかっちゃん 名古屋駅南口2号店」だ。

唐揚げ&ポテト食べ放題 500円

食べ放題における3つのこだわり

本プランでは、500円という低価格ながら品質にも妥協しない3つのこだわりがあるとのこと。

1.揚げたてへの執念

作り置きは一切せず、注文を受けてから揚げるため常にベストな状態で提供されるという。鶏肉本来の旨味を閉じ込めた唐揚げと、ホクホクのポテトが楽しめる。



2.バリエーション豊かな味変

最後まで飽きずに楽しめるよう、マヨネーズやケチャップのほか、特製スパイスなどのソースやスパイスが用意されている(一部有料または無料オプション)。



3.食事メインの利用も歓迎

酒を飲む層だけでなく、ノンアルコール派や学生の夕食メインでの利用も歓迎しているという。



ポテト

唐揚げ

多様なニーズに応える爆食シチュエーション

本プランは、学生からビジネス層まで多様な日常に寄り添った満足感を提供するという。 学生や若年層であれば、ソフトドリンクと合わせても予算1,000円前後で放課後パーティーが楽しめ、ビジネス層ならビール1杯と合わせても2,000円以下で「最強のちょい飲み」が叶うとのこと。また、グループやファミリーでの利用も、追加注文の遠慮が不要で会話が弾むとしている。