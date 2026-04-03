和食レストラン「華屋与兵衛」は、高級魚「のどぐろ」を使用したメニューを期間限定で販売している。

まずは、香ばしく炙ったのどぐろなどの天ぷらを盛り合わせた『小のどぐろ天丼』と、北海道産石臼挽きのそば粉を使用した、香りと喉越しの良い『二八蕎麦』をセットにした初夏限定の「小のどぐろ天丼と二八せいろそばセット」が登場。てんぷらは、のどぐろ天、海老天、なす天、かぼちゃ天、おくら天というボリューム満点のラインアップ。味噌汁とお新香、茶碗蒸しが付いて価格は1,639円。

また、炙りのどぐろ天が楽しめる『季節天ぷら』と、香ばしく藁焼きにした『鰹のたたき』が同時に楽しめる「のどぐろの季節天ぷらと藁焼き鰹のたたき御膳」もラインアップ。

香ばしい『鰹のたたき』には、白ごま、ねぎ、玉ねぎ、茗荷、大葉などの薬味がたっぷり。もみじおろし、おろし生姜、おろしにんにくも添えられており、お好みの味で楽しむことができる。てんぷらは、のどぐろ天、海老天、なす天、かぼちゃ天、おくら天が盛り合わせられており、国産米ごはんに季節の小鉢、茶碗蒸し、お新香、味噌汁がセットになって、価格は1,859円。

さらに、春限定の釜めし「のどぐろ釜めし」も登場。炙ったのどぐろを生米や出汁、椎茸、ごぼうと一緒に炊くことで、豊かな香りと脂の旨みがお米にしみこんだ一品。最後は絶品黄金だし(鰹出汁)を注いでお茶漬けにしていただくのがおすすめ。茶碗蒸しとお新香、ドリンクバーが付いて、価格は1,639円。さらに、いくら付(+440円)や、天ぷら7種盛りセット(+429円)にすることもできる。

いずれも、5月上旬までの予定で販売される。