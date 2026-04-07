あきんどスシローは4月8日より、九州産のネタやご当地名物を取り揃えた「九州うまかもん祭」を全国の店舗で開催する。長崎産の天然本鮪や鹿児島県枕崎産のかつお、九州近海で水揚げされたあじ・サバなどが、120円からの手頃な価格で登場するという。

長崎沖の天然本鮪と枕崎産のかつおを堪能

目玉商品として登場する「長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み」(120円〜)は、天然本鮪ならではのねっとりとした食感と粒感を存分に味わえる一皿だ。

長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み(120円〜)

また、鹿児島県枕崎産のかつおを贅沢に使用した「枕崎産 溶岩焼かつおたたき」(120円〜)は、溶岩焼にすることで旨みをぎゅっと閉じ込めているという。

枕崎産 溶岩焼かつおたたき(120円〜)

九州水揚げの青魚食べ比べとご当地感溢れるにぎり

九州近海で水揚げされた天然のネタを楽しめる「あじとサバの食べ比べ」(120円〜)は、鮮度抜群の青魚を一皿で堪能できる。さらに、大分県などの郷土料理をイメージした「漬けまぐろのひゅうが丼風にぎり」(180円〜)もラインナップされており、九州ならではの味付けを楽しめるとのことだ。

馬刺しや黒毛和牛など九州の肉ネタも充実

魚介だけでなく肉メニューも豊富で、熊本名物の「馬刺しにぎり」(360円〜)は、噛むほどに広がる甘みが特徴となっている。

また、ブランド牛の黒樺牛を使用した「黒毛和牛ローストビーフ 山わさび」(280円〜)は、醤油漬けの山わさびが肉の旨みをさらに引き立てる構成だという。

黒毛和牛ローストビーフ 山わさび(280円〜)

博多の明太子と馬肉の旨みを味わう軍艦・包み

福岡土産の定番であるやまやの明太子を使用した「やまやの明太子軍艦」(120円〜)や、馬肉をねぎとろ仕立てにした「馬刺しねぎとろ包み」(120円〜)も登場する。いずれも九州ならではの素材を気軽に楽しめるメニューとして提供されるとのことだ。

宮崎発祥のレタス巻と九州の幸を凝縮した3貫盛り

宮崎県発祥とされるメニューをアレンジした「レタス巻(えび天入り)」(180円〜)は、海老天と野菜の相性が抜群だ。

さらに、そでいか・天然さば・馬刺しを一皿にまとめた「うまかもん! 九州3貫盛り」(360円〜)もあり、多彩な味を一度に楽しめるとしている。

「わっぜ! 九州3貫盛り」(280円〜)は、天然の連子鯛の炙りや溶岩焼かつおたたき、天然のきびなごを組み合わせた豪華な内容となっている。

なお、フェア期間中は「九州甘口醤油」も卓上に用意され、これらのネタの旨みをさらに引き立てるスタイルで楽しめるという。

九州甘口醤油

福岡の人気店が監修した本格博多豚骨ラーメン

サイドメニューの目玉である「あっさり博多豚骨ラーメン」(470円〜)は、福岡の名店「中洲川端 きりん」が監修した一杯だ。3種類の醤油を使用したスープは、クリーミーでコクがありながらも、すっきりとした後味を楽しめる仕上がりになっているとのことだ。

大分名物の中津唐揚げと白くま風のアイスケーキ

大分県中津市の名店「渓」が監修した「醤油にんにく 中津唐揚げ」(390円〜)は、醤油とにんにく、生姜が香る王道の味付けが特徴だ。

醤油にんにく 中津唐揚げ(390円〜)

また、デザートには鹿児島名物のかき氷をイメージした「白くま風アイスケーキ」(250円〜)もあり、たっぷりのフルーツと練乳のコクを堪能できるという。