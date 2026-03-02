ハイデイ日高は、関東を中心に展開する「熱烈中華食堂日高屋」にて、この春、日高屋人気No.1メニューの餃子をリニューアルすることを発表した。

今回リニューアルした餃子。現行品はモチモチで食べ応えのある皮と、皮に負けない旨味たっぷりの餡が特徴だったが、リニューアル後の新しい餃子は、軽く歯切れの良い皮を使用。

冷めても硬くなりにくいのが特徴で、フライドガーリックを使用することにより、生にんにくの使用を抑え、匂い残りを軽減。しっかりとした旨味がありながら食べやすさも両立し、より気軽に楽しめるよう進化した。

価格は、300円。

人気の「陸ハイボール」「ドラゴンハイボール」を期間限定価格の320円、310円で楽しめる「Ｗハイボール祭」も3月27日より開催する。

また、「Wハイボール祭」の開催に合わせ、「サク旨!ごぼう揚げ」(200円)、「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」(240円)、「レモンタルタルチキン」(370円)、「ニラキムチ冷奴」(270円)が新たに登場する。さわやかなハイボールとの相性が良く、「Wハイボール祭」をより楽しめるという。新商品は、3月27日より提供開始予定。

加えて、定番メニューの「生姜焼き」(単品:620円、定食:850円)もリニューアルする。