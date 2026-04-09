2026年4月1日。この日、日本の食卓にひとつの“歴史的瞬間”が訪れました。なんと……あのブロッコリーが、ついに“指定野菜”に仲間入りをしたんです!!

農林水産省の公式YouTubeチャンネル「BUZZMAFF ばずまふ(農林水産省)」に投稿された動画「特報【農水省】ブロッコリーが指定野菜に追加されました #暮らし系公務員 #官僚の1日」で、この出来事を伝えています。

ただしその内容はというと、農水省の職員たちが全力で遊び倒した“コメディドラマ”……!

舞台は2026年3月の霞が関。

大臣官房広報室係長の“暮らし系公務員”こと松本さんが、ブロッコリー片手に軽快に登場。

が、ここでいきなりのストップ!

「指定野菜じゃないので持ち込みNG(?)」という謎ルールにより、ブロッコリー、まさかの入館拒否になってしまいます。

開始早々、前途多難すぎます……。

しかし、時は流れて2026年4月、場面は農林水産大臣室へ。カメラが捉えたのはデスクのど真ん中に鎮座するブロッコリーの姿!!

ついさっきまで門前払いされてたとは思えないくらい、その扱いは一変。異次元の出世スピードです。

ここからは一気に“ブロッコリー無双”の開幕。

松本さんがブロッコリーを掲げて歩くと、両サイドにはサングラスの護衛が。屈強なSPに守られ、もはや扱いが“野菜”のそれではありません。

しかも、その2人のコメントがまた癖が強く、「マッチョの栄養源はブロッコリー」「ブロッコリーは筋肉の友達」と、気づけばブロッコリーは筋トレ界の象徴に。

その後はなぜかバレエで祝福する職員まで登場! 優雅すぎる歓迎ムード……これはじわじわきます。

そして現れる“ガチ勢”。ペンライト、応援タオル、フォトアルバム完備……「ブロッコリーは僕の推し野菜」と堂々宣言!

さらには「お弁当を支えてくれたブロッコリー」とファンから拍手まで起き、完全にライブ会場のような熱気に包まれています。

そんな盛り上がりのまま、ついに記者会見へ突入。

「ブロッコリーは2026年4月、指定野菜に加わります」

この一言で、会場はお祭り状態へ。

じゃがいも以来となる52年ぶり15品目目の快挙に、「おめでとう」「ありがとう」の声が飛び交います。

ブロッコリーは、ついに国家公認の主役級野菜へと昇進を果たしました。

ここで一度、改めておさらい。

“指定野菜”とは、全国に流通していて特に消費量が多い重要な野菜で、価格が大きく下がったときには生産者を支える仕組みがあります。

つまりブロッコリーは、「よく食べられていて、これからも安定して食卓に届けるべき野菜」と認められたわけです。

ちなみに「保存は0度前後、チルド室がベスト」とのことで、テンション高めの中でも実用情報はしっかり差し込んできます。

と、ここで終われば綺麗なんですが、最後ひとりだけ浮かない顔の職員。

理由を聞くと「スイートコーンがまだ指定野菜に入っていないんですよね」。

……次の主役争いは、すでに始まっているのかもしれません。

堅いイメージのある内容も、ここまで振り切ると一気に身近に感じるもの。動画には「皆様方、キャラが濃い…。ノリが良すぎる…。」「大臣室借りて上役の方も集めて何やってんのwww (好き!!)」「年度末の大作ができましたね。」といった多くのコメントが寄せられました。

ブロッコリーの昇格劇を通して、制度の仕組みも自然と頭に入ってくる、まさにエンタメ性に満ち溢れた一本。ちなみに動画本編の最後にはおまけ映像もあるので、気になる方はYouTubeからぜひチェックしてみてくださいね♪