桜シーズン真っただ中。春の訪れとともに、日本中の“いきもの”が続々と目を覚ましはじめた今日この頃。滋賀県にある今津駐屯地でも、彼らが冬眠から……。

今津駐屯地では、12月からの冬眠休暇が明け、続々と自衛官が目覚め始めました。今津駐屯地にもようやく春が訪れて皆喜んでおります!

#エイプリルフール

#今津駐屯地

#CAMPIMAZU

(@imazu_camp_teamより引用)

冬眠から目覚めたのは、なんと、今津駐屯地の自衛官たち。普段はきりっと逞しい彼らですが、なんとも可愛いお目覚め姿。寝袋なしで土の上で寝そべっていたり、たんぽぽを愛でたり、妖精さんみたいですよね(笑)。

この投稿に、SNSでは「グラビア感出ていたりして、なんかかわいい」「たんぽぽをなんちゅー顔で愛でてるんだ笑」「ほのぼのして良いwww」「冬眠してたんかぁ〜い笑」「声出して笑いましたwwww」「自衛隊もこんな緩さでいいんだよ」「優勝です…(笑)」と爆笑の嵐。エイプリルフールとはいえ、厳しいイメージのある自衛隊員たちのほっこり写真に、みなさん癒されたようです。