姫路セントラルパークの公式Xアカウント(@HcpSafari)にて、「【速報】姫セン新年度体制について」という衝撃的なニュースが発信され、話題になっています。
【速報】姫セン新年度体制について
本日、サファリにて極秘会議が開催されました。
会議では
・新人飼育員の取り扱いについて
・写真NG角度の明確化（下から禁止）
・来園者への「逆エサやり体験」導入
などが真剣に議論されました。
なお、1頭が感情的になり机を叩く（鼻で）場面もあり、会議は一時中断。
現在、バナナを食べてクールダウン中とのことです。
(@HcpSafariより引用)
写っているのは、サファリでおなじみのゾウたち……と思いきや、どこか“いつもと違う”様子が。
そう、会議室でPCを開いて会議をしているのです。新人飼育員の取り扱いや「逆エサやり体験」など、動物側視点のユニークな議題について議論されたようですが、果たして結果はどうなったのでしょうか……?
この投稿に、「写真NG角度徹底したいのでもっと詳細教えて下さいwww」「逆エサやり体験やっていただきたいです」「丈夫なテーブルだなw」「逆餌やりで青草食べてみたい」と多くのリプライが。人間側も意外と“アリ”なようですね。
【速報】姫セン新年度体制について— 姫路セントラルパーク☆サファリ[公式] (@HcpSafari) March 31, 2026
本日、サファリにて極秘会議が開催されました。
会議では
・新人飼育員の取り扱いについて
・写真NG角度の明確化（下から禁止）
・来園者への「逆エサやり体験」導入
などが真剣に議論されました。… pic.twitter.com/oDBFqNE30g