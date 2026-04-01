姫路セントラルパークの公式Xアカウント(@HcpSafari)にて、「【速報】姫セン新年度体制について」という衝撃的なニュースが発信され、話題になっています。

【速報】姫セン新年度体制について

本日、サファリにて極秘会議が開催されました。

会議では

・新人飼育員の取り扱いについて

・写真NG角度の明確化（下から禁止）

・来園者への「逆エサやり体験」導入

などが真剣に議論されました。 なお、1頭が感情的になり机を叩く（鼻で）場面もあり、会議は一時中断。

現在、バナナを食べてクールダウン中とのことです。

(@HcpSafariより引用)

写っているのは、サファリでおなじみのゾウたち……と思いきや、どこか“いつもと違う”様子が。

そう、会議室でPCを開いて会議をしているのです。新人飼育員の取り扱いや「逆エサやり体験」など、動物側視点のユニークな議題について議論されたようですが、果たして結果はどうなったのでしょうか……?

この投稿に、「写真NG角度徹底したいのでもっと詳細教えて下さいwww」「逆エサやり体験やっていただきたいです」「丈夫なテーブルだなw」「逆餌やりで青草食べてみたい」と多くのリプライが。人間側も意外と“アリ”なようですね。