2026年4月の新作5品まとめ(4月7日発売予定)

本記事ではミニストップで4月7日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、たけのこごはんや春のごぼうび和パフェなど季節を感じるメニューをはじめ、みそロースとんかつ弁当など食べ応えのある商品まで、春の食卓にうれしいラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年4月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「たけのこごはん」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

春らしい、たけのこを使用した「たけのこごはん」(159.84円)は、たけのことにんじん、油揚げを牡蠣だし醤油で味付けし炊き上げた風味豊かなごはんに、食感の良いたけのこ煮をのせています。

「彩りにぎやかミニ寿司セット」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

昼食や夕食にはもちろん、おつまみにもぴったりな「彩りにぎやかミニ寿司セット」(429.84円)は、巻寿司に7種類の具材が彩りよく盛り付けられています。

「活〆天然やわらか煮穴子押寿司5貫」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

身が厚く、やわらかい煮穴子を使用した「活〆天然やわらか煮穴子押寿司5貫」(699.84円)は、ネタと酢飯の間に椎茸とかんぴょうの甘辛煮を挟み、風味豊かに仕上がっています。

「もっち～り博多明太マヨパン」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

もっち～りとした食感の生地に博多明太子を使用した明太マヨとマヨネーズ、のり、シュレッドチーズをトッピングして焼き上げた「もっち～り博多明太マヨパン」(159.84円)は、明太マヨのピリッとした辛味とマヨネーズのコクが楽しめます。

「春のごほうび和パフェ」(375.84円)

価格 : 375.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「春のごほうび和パフェ」(375.84円)は、抹茶ムースにスポンジが入り、苺ジュレソースと北海道産純生入りクリームを重ね、いちごホイップやわらび餅、ピンク色の白玉、苺ソース、粒あんが乗っています。

まとめ

4月7日発売の新商品は、春らしい味覚と彩りの「おにぎり」や「寿司」、「スイーツ」、もっちり食感が楽しめる「パン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用