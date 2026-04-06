4月に入り、新たな環境で新生活をスタートさせている人も多いことでしょう。新しく出会った人たちとの交流を深めるために、軽くランチなどに誘ってみるのもいいかも。みんなで美味しいもの食べながらおしゃべりすれば、距離もぐっと縮まるかもしれませんよ。

2026年4月の新商品5選まとめ(4月7日〜4月13日)

ファミリーマート2026年4月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。小容量の白身フライのお弁当、黒マー油が香る豚骨焼ラーメン、ゆず胡椒ぽん酢で味わう蒸し鶏の和風パスタ、5種類の野菜入りの混ぜて食べるサラダ、韓国の伝統的なスンドゥブスープなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「白身フライごはん」(429円)

価格 : 429円

発売地域：北海道、東北、関東、関西、中国・四国

※静岡県の一部では取り扱いがありません。

白身フライ、ちくわ磯辺揚げ、ひじき煮などを盛り合わせた小容量のお弁当です。なお静岡県の一部では取り扱いがありません。

「黒マー油が香る 豚骨焼ラーメン」(538円)

価格 : 538円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国

豚がらや鶏がらの入ったスープなどで味付けをした豚骨焼ラーメン。炙りチャーシュー・もやし・きくらげ・青ねぎ・紅しょうが・煎りごま・黒マー油をトッピングしました。

「蒸し鶏のゆず胡椒ぽん酢パスタ」(498円)

価格 : 498円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ぽん酢や醤油やだしなどでさっぱりとした味付けの和風パスタ。蒸し鶏・大根おろし・青ねぎ・かつお節・ゆずこしょう・海苔・輪切り唐辛子をトッピングしました。

「5種野菜のまぜまぜサラダ」(214円)

価格 : 214円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、九州

※山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

キャベツ、紫キャベツ、きゅうり、人参、コーンの5種類の野菜が入った混ぜて食べるサラダ。フレンチドレッシング付きです。なお山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「旨み広がる！特製スンドゥブスープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

旨辛メニューから韓国の伝統的なスープ、人気のキンパなどファミマに本場さながらの「韓国本格グルメ」全9種類が大集合するフェアの対象商品。牛の旨みをベースに魚介の旨みや唐辛子の辛味をきかせた味わいのスープです。具材には豆腐をメインに豚肉やあさりなどを使用しています。

まとめ

4月7日発売の新商品は、豚がらや鶏がらの入ったスープなどで味付けし、黒マー油をトッピングした「黒マー油が香る 豚骨焼ラーメン」、ぽん酢や醤油やだしなどでさっぱりと味付けした和風パスタ「蒸し鶏のゆず胡椒ぽん酢パスタ」、牛の旨みをベースに魚介の旨みや唐辛子の辛味をきかせた「旨み広がる！特製スンドゥブスープ」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、小腹が空いた際に嬉しい小容量のお弁当「白身フライごはん」や、野菜不足を感じた時に頼りになる「5種野菜のまぜまぜサラダ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用