【4月7日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年4月の新商品5品まとめ(4月7日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年4月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「おかズドン! タルタルチキンカツ弁当」(626円)

価格 : 626円

エネルギー : 864kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きなチキンカツにウスターソースを付け、さらにタルタルソースを上からかけた「おかズドン! タルタルチキンカツ弁当」が登場です。 ウスターソースの酸味とタルタルのコクが絶妙に合わさり、とにかくご飯が進む味付け。 ガッツリと食べたい気分の時におすすめの、満足感あふれる一品に仕上がっています。

「よくばりセットメシ オムライス&ナポリタン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 839kcal

※北海道・関東・東北・中部(一部)・中四国・沖縄地域のローソンのみのお取扱いとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

オムライスとナポリタン、人気の洋食メニューが一つになった「よくばりセットメシ オムライス&ナポリタン」が登場。ごはんと麺の両方を一度に味わえる、まさに1つで2度美味しい贅沢なセットメニュー。 ボリュームもたっぷりで、ランチや夕食に洋食の人気メニューをお腹いっぱい楽しみたい方にぴったりの一品になっています。

「あじほぐし弁当」(421円)

価格 : 421円

エネルギー : 310kcal

※近畿・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

焼あじを丁寧に手でほぐし、生姜の効いた和風たれを和えることであじの旨味を引き立てた「あじほぐし弁当」が登場です。細切り昆布に野沢菜漬、梅しそ大根を合わせた、味わい深く風味豊かなお弁当。 常温弁当のため、お出かけ先でも温めずにそのまま美味しくいただけるのが魅力です。

「1/2日分の野菜が摂れる あんかけ焼そば」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 362kcal

※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※からし小袋を別添しています

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

コクのある特製あんでたっぷりの野菜を堪能できる「1/2日分の野菜が摂れる あんかけ焼そば」が登場。 1日の摂取目標とされる野菜量の半分をこれ一品で摂ることができる、身体に嬉しい仕上がり。 香ばしく焼き上げた麺に旨みたっぷりのあんがよく絡み、美味しくヘルシーに満足感を得られる一品になっています。

「からあげクン ブラックペッパー味」(278円)

価格 : 278円

エネルギー : 255kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※熱量は参照値とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ブラックな装いとシャープな辛さが特徴の「からあげクン ブラックペッパー味」が登場! ペッパーペーストと香料を組み合わせたこだわりの製法が、スパイシーな味わいの秘密です。 刺激的な黒胡椒の香りと辛みが鶏肉の旨みを引き立てる、おやつやおつまみにもぴったりな大人の味わいに仕上がっています。

まとめ

4月7日発売の新商品は、「おかズドン! タルタルチキンカツ弁当」や「よくばりセットメシ オムライス&ナポリタン」、「からあげクン ブラックペッパー味」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用