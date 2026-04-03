バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』と「NBA」のコラボレーションアイテム「LUFFY’s ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-（10個入り）」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月3日より予約を受け付け、2026年10月発送予定。

「LUFFY’s ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-（10個入り）」(19,800円)

「LUFFY’s ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-（10個入り）」は、『ONE PIECE』と、世界最高峰のプロバスケットボールリーグ「NBA」とのコラボレーションを記念した特別デザイン仕様の「LUFFY’s」。

『ONE PIECE』のロゴの形をヒントに導き出されたフォルム。サイズは「ルフィ」の身長から割り出した1/20の全高約8.6cm。今回『NBA』とのコラボを記念してのデザインは、10チームのユニフォームデザインで、各チームのユニフォームを、ボディ前面のみならず、背面にもデザインした特別仕様だ。背面には特別にNBAのロゴマークもデザインされている。

プレミアムバンダイでは、ボックス（10個入り）のみ取り扱う。ボックス購入の場合、全10種がすべて揃う。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

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