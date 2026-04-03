バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より、「LUFFY's 冒険の記憶［Vol.3］」(1,320円)を2026年8月に一般店頭にて発売する。4月3日より予約受付を開始する。

「LUFFY's 冒険の記憶［Vol.3］」は、どのデザインが入っているかは、開けてからのお楽しみとなるクローズドボックスタイプの「LUFFY's 冒険の記憶」の第3弾。

原作コミック／アニメーション／実写ドラマ／衣装／ゲームと、『ONE PIECE』にまつわる「冒険の記憶」を元にしたデザインがラインアップ。今回はさらに、『ONE PIECE』の大人気対戦アクションゲーム『ONE PIECE グランドバトル!』とのコラボデザインも登場。サイズは「ルフィ」の身長の1/20、全高約8.6cm。『ONE PIECE』との思い出をあなたの手にできるアイテムだ。

ラインアップは全10種(うち1種はシークレット)。10個入りボックスでの購入も可能。ボックス購入の場合、全10種がすべて揃う(※工場出荷時の仕様で、開封後は異なる場合がある)。

前面には『ONE PIECE』にまつわるデザインをプリント。水圧転写のプリント技術でひとつとして同じ柄の移り方のないフィギュアデザインが5種。

『ONE PIECE』に登場するキャラクター衣装をフィギュア前面に落とし込んだデザインが2種ラインナップ。

(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

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