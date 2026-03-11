ホットトイズジャパンは3月10日、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2より、チョッパーのモフモフした⽑並みを再現した、⾼さ約50cmのコレクティブル・フィギュアを公開した。発売は12月。

Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 コレクティブル・フィギュア チョッパー

本商品は、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2に登場するトニートニー・チョッパーを、全⾼約50cmのハイエンドなフィギュアとして⽴体化した、同社リアルフィギュアシリーズ「テレビ・マスターピース」の新作。

ヘッドとボディは、⼿触りの良いぬいぐるみ素材を用いて、実写版最⼤の特徴である茶⾊のモフモフした⽑並みを再現。⼝のパーツ(2種)を差し替えれば、表情を変えることができる。

ボディ内部には、より⾃由な可動を実現できる特殊な⾻組みを採⽤。物陰に隠れたり、地⾯にお尻をついて座ったりと、幅広いポーズを表現することも可能。さらに、蹄(ひづめ)のある多彩な差し替え⽤ハンドパーツを併せて使⽤することで、劇中のさまざまなシーンを演出することもできる。

また、チョッパーの象徴である⾚い帽⼦は、着脱可能で、マグネット式の⽿とツノを付け直せば、帽⼦を脱いだ姿に。そのほか、アクセサリーとして⻘いリュックが付属し、台座は、ウッドデッキをイメージした天⾯の特別仕様となっている。

価格は5万円。12月に、ホットトイズフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」等にて発売される。なお、トイサピエンスでは4万2,500円で予約することができる。

(C) Eiichiro Oda/SHUEISHA (C)Netflix/Tomorrow