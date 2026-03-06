オリコンは2026年3月2日、「旅行予約サイト(国内旅行/海外旅行)」についての顧客満足度調査の結果を発表した。調査は2025年12月4日～11日の期間、国内旅行については全国の18～84歳5,080人を対象に、海外旅行については2,079人を対象にインターネット形式にて実施された。

同調査は前回2020年の発表から6年ぶりの発表となる。

旅行予約サイト(国内旅行)の顧客満足度ランキング

1位は「一休.com」、幅広い世代が支持

国内旅行ランキングでは、「一休.com」が前回の総合4位からランクアップし、初の総合1位を獲得。評価項目別では「サイトの使いやすさ」「検索のしやすさ」「掲載情報」「予約のしやすさ」「問い合わせのしやすさ」の5項目で1位を獲得した。

部門ごとにみると、年代別「30代」「40代」「50代」「60代以上」で1位と、幅広い年齢層の利用者に支持されていることがうかがえた。また、「50代」では2位と+1.0ptの差をつけて1位に。

利用者の口コミでは、「いつも部屋の説明と写真がわかりやすく、各々予算に合わせて選べるので、とても気に入っている」(50代・女性/夫婦・カップル旅行)などの声が寄せられた。

2位は「JR東海ツアーズ」、「人に勧めたい」「また利用したい」と評価

総合2位には、「JR東海ツアーズ」が前回総合5位から順位を上げてランクイン。評価項目別「コストパフォーマンス」で4度目(2017～2019年、2026年)の1位、利用形態別「スマホサイト」部門では初の1位を獲得した。

また、「どの程度その企業のサービスを友人・知人に推奨したいか」の項目における平均スコア「他者推奨意向」では94.9%、「どの程度その企業のサービスを再利用したいか」の回答結果から算出した「再利用意向」では98.6%で最も高い評価を得ていた。

3位は「じゃらん」、安心実感度が最多

総合3位には、前回総合6位だった「じゃらんnet」が順位を引き上げ、ランクイン。評価項目別では、「キャンペーン・特典」で初の1位を獲得した。

部門では年代別「10・20代」、旅行スタイル別「家族旅行」「友人旅行」「ひとり旅」、予約商品別「ホテル＋航空券予約」、利用形態別「スマホアプリ」で1位を獲得。

また、「どの程度その企業を利用した際に安心感をもって旅行の予約ができたか」の項目から算出した「安心実感度」では98.1%で最も高い割合に。

旅行予約サイト(海外旅行)の顧客満足度ランキング

1位は「Trip.com」、使いやすさやコストパフォーマンスで評価

海外旅行ランキングでは、「Trip.com」が初の総合1位を獲得。評価項目別では、「サイトの使いやすさ」「検索のしやすさ」「掲載情報」「問い合わせのしやすさ」「コストパフォーマンス」の5項目で初の1位に。

部門では、予約商品別「ホテル＋航空券予約」、利用形態別「スマホアプリ」で1位を獲得した。

利用者からは、「航空券や宿泊施設が豊富でお値段も手頃、返金手続きもスムーズに行ってもらえるので安心」(40代・女性)や「いくつか比較しましたが、どこよりもお得に旅行できた。また、口コミも充実していてとても参考になった」(40代・女性)などの声が上がった。

2位は「Booking.com」、ひとり旅や予約のしやすさで評価

総合2位には「Booking.com」がランクイン。評価項目別では、「掲載情報」「予約のしやすさ」の2項目で1位を獲得した。また、部門では旅行スタイル別「ひとり旅」、予約商品別「ホテル予約」、利用形態別「PC」でも1位に。

3位は「楽天トラベル」、再利用意向が最多

総合3位には「楽天トラベル」が前回総合5位から順位を上げて、ランクイン。評価項目別では、「キャンペーン・特典」で3度目（2018～2019年、2026年）の1位を獲得した。

部門では旅行スタイル別「家族旅行」部門で2位と+1.5ptの差をつけて初の1位に。利用者からも、ポイントが貯まる・使える点が高く評価を得ており、再利用意向では95.7%と最も高い割合となっている。