星野リゾートが、雲海や新緑、ホタルなど、「"この時期だけの絶景"が楽しめる宿」を紹介している。

星野リゾート トマム「雲海テラス」

星野リゾート トマムでは、5月13日より「雲海テラス」の営業を開始する。初日のオープニングセレモニーでは、雲に見立てたシャボン玉を放つ「クラウドリリース」でシーズンの幕開けを祝う。期間中は雲をイメージしたキャンディの販売や絶景の中でのヨガ体験も実施し、ダイナミックな雲海とともに最高の朝のスタートを提案する。

雲をイメージしたキャンディも販売する

奥入瀬渓流ホテルでは4月20日～5月31日まで、1日1組限定の「おいらせ芽吹きピクニック」を開催する。100種類以上の木々が芽吹く新緑のグラデーションを、最も美しく眺められる特等席を用意。ブナやカツラの芽吹きを表現したランチや、繊細な色彩を映した3種類のシャンパーニュカクテルを味わいながら、春の奥入瀬の絶景を楽しめる。

西表島ホテルでは3月20日から、1日1組限定の「ヤエヤマヒメボタル観賞プライベートツアー」を開始した。日没とともに数万匹の群れが放つ輝きは「森のイルミネーション」と称される絶景。ツアー参加者には、幻想的な光の乱舞を独り占めできる特等席を用する意。小さなホタルが織りなす今だけの夜の光景を、ゆったりと観賞できる。5月10日まで実施。

バンタカフェ by 星野リゾートでは、3月20日から沖縄の最旬アートを体感できる「海辺のアートdays」を開催中。崖の上からビーチまで広がる敷地内に、沖縄ゆかりのアーティストによる色彩豊かな作品を展示する。6回目となる今回は、歴代のテキスタイル作品が海風になびく「アートなそよ風」エリアを新設した。アートにちなんだ限定メニューも登場し、海辺の美術館のような空間を満喫できる。期間は5月24日まで。