「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)は6月1日から、「にんにくビアガーデン931」を開催する。

にんにく尽くしの空間でにんにくとビールを満喫できるビアガーデン

疲労回復やスタミナ維持に役立つビタミンB1やアリシンを豊富に含むにんにくは、夏の暑さを乗り切るのにぴったりな食材。青森県では、夏に収穫期を迎えるにんにくの国内生産量が約70%を誇る。そのにんにくが持つ強烈な匂いを「ク・サ・イ＝9・3・1(キュウサンイチ)」と表現し、にんにくビアガーデン931と名付けた。青森に来たからにはにんにくを存分に味わえるよう、開放感あふれる屋外ガーデンで、夏の風を感じながらにんにくをとことん楽しめる体験を提供する。期間は2026年6月1日～8月31日まで。

にんにくをとことん堪能する「にんにく増し増しバーガー」

にんにくの形をイメージしたバーガー

見た目と味わいでにんにくをとことん堪能する「にんにく増し増しバーガー」が新登場。にんにくを練り込んだバンズに、りんごのピクルスとにんにくが効いたバラ焼き(バラ肉と大量の玉ねぎを、醤油ベースの甘辛いタレで炒めた青森のB級グルメ)をサンド。トッピングはおろしにんにく・チップ・パウダーの3種類から選択できる。「ストップ!」と言うまで、スタッフがにんにくトッピングを惜しみなく盛り続けるため、自分好みのにんにく量に仕上げられるのが特徴。オリジナルビールと一緒に味わうことで、にんにくの旨みを最大限に引き立てる。料金は、バーガーとビールのセットで1,800円。1日10食限定となる。

にんにくの旨みを爽快に引き立てるオリジナルビール

にんにくの旨みを引き立てるオリジナルビール「たげめびあー」(650円)を提供する。たげめびあーとは、青森の方言で「とてもおいしいビール」の意味。奥入瀬源流の恵みからビールをつくり、20年以上愛され続けている地元の醸造所「OIRASE Brewery」と共同開発した。フルーティで華やかなホップの香りと程よい苦味が心地よく、マイルドながら爽やかで、暑い夏にぴったりの味わい。また、アルコールを控えている人や子供も一緒に楽しめるよう、にんにくの名産地・田子町のにんにくエキスを使用したコーラ「タッコーラ」(500円)も用意している。

5種類のおつまみが揃う「にんにくこんびりショップ」

5種類のにんにくこんびりが選べるショップ

気軽に食べられるにんにくのおつまみを揃えた「にんにくこんびりショップ」が登場する。ほのかににんにくの風味を感じられ、マイルドで大人から子供まで食べやすい「にんにくアイス」から、にんにくの旨みを香ばしく楽しめる「にんにくチップス」まで、暑い夏を元気に乗り切るパワフルなおつまみが全5種類並ぶ。料金は1つ350円～(種類により異なる)。

にんにくをモチーフにしたアナログゲーム

にんにくの形を活かしたアナログゲーム

バーガーやビール、おつまみを味わう合間に、にんにくのユニークな形や色から着想したアナログゲームが楽しめる。黒にんにくと白にんにくの色の違いを活かした〇×ゲームや、茎の長さが異なるにんにくオブジェを的にした輪投げ、わずかに形が異なるにんにくの実で組み立てる立体パズルなどのゲームに挑戦し、さらに盛り上がる。