ローソンの「マチカフェ」で昨年人気を集めた「アイスほうじ茶ラテ」が4月7日に再登場した。

「アイスほうじ茶ラテ」(270円)は生乳100%の牛乳を使用し、甘さを抑えたすっきりとした味わいが特徴だ。

ほうじ茶には「直火焙煎」と「石焼砂焙煎」の2種類の茶葉をブレンドしたものを採用し、香ばしさがありながら、すっきり飲みやすい味わい。さらに、やさしい甘みを持つ素焚糖を加えることで、自然な風味に仕上げている。