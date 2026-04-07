ローソンの「マチカフェ」で昨年人気を集めた「アイスほうじ茶ラテ」が4月7日に再登場した。
「アイスほうじ茶ラテ」(270円)は生乳100%の牛乳を使用し、甘さを抑えたすっきりとした味わいが特徴だ。
ほうじ茶には「直火焙煎」と「石焼砂焙煎」の2種類の茶葉をブレンドしたものを採用し、香ばしさがありながら、すっきり飲みやすい味わい。さらに、やさしい甘みを持つ素焚糖を加えることで、自然な風味に仕上げている。
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