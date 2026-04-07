【4月7日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年4月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

4月7日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! カスタードを贅沢に使用したモンブランやパイシュー、とろける食感のプリンやロールケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「カスタードモンブラン」(322円)

価格 : 322円

エネルギー : 135kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

カスタードとホイップを贅沢に重ねた、ドーム状の「カスタードモンブラン」が登場です。 なめらかなカスタードのコクと、ふんわりとしたホイップの甘みを楽しめる、見た目も華やかな仕上がりが魅力の一品。自分へのちょっとしたご褒美にぴったりのリッチなスイーツになっています。

「たまごのとろける生プリン」(246円)

価格 : 246円

エネルギー : 205kcal

※沖縄地域のローソンでは257円とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

たまごとクリームの豊かな味わいが存分に楽しめる、たっぷりクリームの「たまごのとろける生プリン」が登場。 たまごのコクを活かしたなめらかなカスタードプリンに、口どけの良いクリームを贅沢に乗せたこちら。とろけるような食感と優しい甘さに、心まで癒やされる一品になっています。

「たまごのふわほわロールケーキ」(227円)

価格 : 227円

エネルギー : 187kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

やさしい甘さの「ふわほわ」としたカステラ風味の生地と、クリームの組み合わせが楽しめるロールケーキが登場です。 たまごの風味豊かな生地は、一口食べるたびに幸せな気分にしてくれるような柔らかさが魅力。 ティータイムを彩る上品な一品です。なお、はちみつが入っている商品になっています。

「カスタードパイシュー」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 297kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

パイの食感と、2種のカスタードの味わいが楽しめる「カスタードパイシュー」が登場。 サクサクと香ばしく焼き上げたパイ生地のなかに、こだわりのカスタードクリームをたっぷりと詰め込んだ一品。 パイの心地よい食感とクリームの濃厚な甘みが重なり合う、食べ応えのあるシュークリームです。

「さっくりとした三角チョコパイ」(203円)

価格 : 203円

エネルギー : 423kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

さっくりとした生地とチョコの組み合わせが抜群な「さっくりとした三角チョコパイ」が登場。 何層にも重なったパイ生地の軽い食感と、なかのチョコの濃厚な甘さが絶妙にバランスしたこちら。 おやつにもぴったりな、チョコ好きにはたまらない満足感のある一品になっています。

まとめ

4月7日以降に購入できる新商品は、「カスタードモンブラン」や「たまごのとろける生プリン」、「さっくりとした三角チョコパイ」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用