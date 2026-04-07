2026年4月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

4月7日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! カスタードを贅沢に使用したモンブランやパイシュー、とろける食感のプリンやロールケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ

【4月7日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【ローソン】サクサクふわふわのカスタードスイーツ「パイシュー」と「モンブラン」の7品を新発売
ナチュラルローソン、「“旬のめぐみでととのう春”～季節のカラダとこころによりそう～」を開催 - 季節の食材やスパイスを使用したスープや麺など5品【首都圏限定】
【3月31日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【3月31日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン限定、無印良品の「スキンケア」「ヘアケア」のお試しミニサイズセット登場
ローソン、春の【ハピとく祭】開催中! - 「1個買うと1個もらえる」などお得企画が満載
【実食レポ】ローソン限定「ジントニック」登場! 新作ホットスナックとペアリングしてみた結果……
【ローソン】一番くじ「CCさくら」のラインナップが公開され「こんな全部当たりなことありますか?????」「可愛いを超越している」とXで話題
コールマンとコラボした日傘など、ローソンの暑さ対策50商品が発売
ローソン、日本生まれの定番パスタ「たらこ」と「ナポリタン」をリニューアル発売
ローソン、野沢温泉蒸留所と共同開発した“桜”や“山椒”を使ったジントニックを発売
関連画像をもっと見る

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「カスタードモンブラン」(322円)

  • 「カスタードモンブラン」(322円)

    「カスタードモンブラン」(322円)

価格 : 322円
エネルギー : 135kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

カスタードとホイップを贅沢に重ねた、ドーム状の「カスタードモンブラン」が登場です。 なめらかなカスタードのコクと、ふんわりとしたホイップの甘みを楽しめる、見た目も華やかな仕上がりが魅力の一品。自分へのちょっとしたご褒美にぴったりのリッチなスイーツになっています。

「たまごのとろける生プリン」(246円)

  • 「たまごのとろける生プリン」(246円)

    「たまごのとろける生プリン」(246円)

価格 : 246円
エネルギー : 205kcal
※沖縄地域のローソンでは257円とのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

たまごとクリームの豊かな味わいが存分に楽しめる、たっぷりクリームの「たまごのとろける生プリン」が登場。 たまごのコクを活かしたなめらかなカスタードプリンに、口どけの良いクリームを贅沢に乗せたこちら。とろけるような食感と優しい甘さに、心まで癒やされる一品になっています。

「たまごのふわほわロールケーキ」(227円)

  • 「たまごのふわほわロールケーキ」(227円)

    「たまごのふわほわロールケーキ」(227円)

価格 : 227円
エネルギー : 187kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

やさしい甘さの「ふわほわ」としたカステラ風味の生地と、クリームの組み合わせが楽しめるロールケーキが登場です。 たまごの風味豊かな生地は、一口食べるたびに幸せな気分にしてくれるような柔らかさが魅力。 ティータイムを彩る上品な一品です。なお、はちみつが入っている商品になっています。

「カスタードパイシュー」(265円)

  • 「カスタードパイシュー」(265円)

    「カスタードパイシュー」(265円)

価格 : 265円
エネルギー : 297kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

パイの食感と、2種のカスタードの味わいが楽しめる「カスタードパイシュー」が登場。 サクサクと香ばしく焼き上げたパイ生地のなかに、こだわりのカスタードクリームをたっぷりと詰め込んだ一品。 パイの心地よい食感とクリームの濃厚な甘みが重なり合う、食べ応えのあるシュークリームです。

「さっくりとした三角チョコパイ」(203円)

  • 「さっくりとした三角チョコパイ」(203円)

    「さっくりとした三角チョコパイ」(203円)

価格 : 203円
エネルギー : 423kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

さっくりとした生地とチョコの組み合わせが抜群な「さっくりとした三角チョコパイ」が登場。 何層にも重なったパイ生地の軽い食感と、なかのチョコの濃厚な甘さが絶妙にバランスしたこちら。 おやつにもぴったりな、チョコ好きにはたまらない満足感のある一品になっています。

まとめ

4月7日以降に購入できる新商品は、「カスタードモンブラン」や「たまごのとろける生プリン」、「さっくりとした三角チョコパイ」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

【4月7日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【ローソン】サクサクふわふわのカスタードスイーツ「パイシュー」と「モンブラン」の7品を新発売
ナチュラルローソン、「“旬のめぐみでととのう春”～季節のカラダとこころによりそう～」を開催 - 季節の食材やスパイスを使用したスープや麺など5品【首都圏限定】
【3月31日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【3月31日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
ローソン限定、無印良品の「スキンケア」「ヘアケア」のお試しミニサイズセット登場
ローソン、春の【ハピとく祭】開催中! - 「1個買うと1個もらえる」などお得企画が満載
【実食レポ】ローソン限定「ジントニック」登場! 新作ホットスナックとペアリングしてみた結果……
【ローソン】一番くじ「CCさくら」のラインナップが公開され「こんな全部当たりなことありますか?????」「可愛いを超越している」とXで話題
コールマンとコラボした日傘など、ローソンの暑さ対策50商品が発売
ローソン、日本生まれの定番パスタ「たらこ」と「ナポリタン」をリニューアル発売
ローソン、野沢温泉蒸留所と共同開発した“桜”や“山椒”を使ったジントニックを発売
関連画像をもっと見る
まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら