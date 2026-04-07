ファミリーマートは4月7日、「も～っちり食感キャラメルドーナツ」(178円)、「も～っちり食感ホイップあんぱん」(158円)、「も～っちり食感ピザパン」(198円)を全国のファミリーマートで発売した。

人気パンが"超も～っちり"食感に進化

「超も～っちりパン」シリーズは、キャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンといった日頃から親しまれている人気のパンを、これまでにない"超も～っちり"食感に進化させた新商品。ファミマルベーカリーで好評の「生コッペパン」や「白生パン」に続く、生地にこだわった商品として開発された。

発売に先駆けて、同社の社員193名を対象に試食アンケート調査が実施された。「直近2週間以内にファミマルベーカリーのパンを喫食しており、かつパンが非常に好き・どちらかといえば好き」と回答した社員124名の回答を集計した結果、そのうち、当該設問への無回答者を除く74%(89名)の社員が、これまでのファミマルベーカリーのパンと比較して、今回の新食感は「過去最高レベル」または「トップクラス」と回答。「もっちりすぎてパンということを一瞬忘れました。とってもおすすめです!」「とにかくもちもち生地でコンビニ史上最高のもちもち感なのではと思いました!」「触った瞬間から今までと違う!と思いました」といった声が挙がったという。

も～っちり食感キャラメルドーナツは、も～っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツ。表面にキャラメルチョココーティングとアーモンドをトッピングした。(沖縄県では仕様と価格が異なる)

も～っちり食感ホイップあんぱんは、も～っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れた。(沖縄県では仕様と価格が異なる。また、北海道では仕様が一部異なる)

も～っちり食感ピザパンは、も～っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピングした。(沖縄県では仕様と価格が異なる)

20円引きレシートクーポンがもらえる

ファミマルBakeryのパンいずれか1品買うごとに、ファミマルBakeryのパン全品に次回使える20円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンを実施している。実施期間は4月7日～4月20日。使用期間は4月7日～4月27日まで。(沖縄県では実施していない)

「超も～っちりパン誕生記念」Xキャンペーン

同社公式Xアカウント(@famima_now)をフォローの上、対象ポストをリポストすると、期間中に抽選で10,000名に、超も～っちりパンいずれか1品の無料クーポンが当たる。実施期間は4月7日～4月13日23:59、使用期間は4月7日～4月20日まで。