ファミリーマートは4月7日、任天堂「あつまれ どうぶつの森」オリジナルデザインのトートバッグがもらえる企画などを全国のファミリーマートで実施する。

ファミリーマートでは3月31日より、あつまれ どうぶつの森キャンペーンを全国の店舗で実施している。4月7日からは、アイス売場の対象商品を2品購入ごとに、オリジナルデザインのトートバッグ2種のうちいずれか1個がもらえるキャンペーンを実施する。期間は4月7日10時～4月20日まで。景品が無くなり次第終了となる。

トートバッグは爽やかなスカイブルーと、温かみのあるグリーンの2種類のパターンを用意。軽くて丈夫な不織布素材を使用し、春のおでかけのおともに、お弁当やペットボトルの持ち運びまで幅広く対応する。

抽選で「どうぶつの森」グッズが当たる

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。3個ためて応募すると、抽選で、MiteaBOX(「どうぶつの森」コレクション リップカラー全6種入り特別BOX)が合計30名に当たる。キャンペーン期間は4月7日～4月20日、応募期間は4月7日～4月24日。

MiteaBOX(「どうぶつの森」コレクション リップカラー全6種入り特別BOX

「どうぶつの森」一番くじも新登場

4月4日から「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリーズ」(790円)を発売する。過去発売した「一番くじ どうぶつの森」シリーズから、好評アイテムだけをセレクト。つぶきち&まめきちの大きなぬいぐるみティッシュケースや、タヌポートATMのサウンド貯金箱、しずえが朝をお知らせしてくれる音声付き置時計など、実用的な雑貨を取り揃えた。数量限定のため、在庫がなくなり次第終了する。

「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリーズ」(790円)

ダウンロードカード購入で「BIG トラベルポーチ」などが当たる

期間中、「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」(550円)または「あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス」(2,500円)のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で30名に「BIG トラベルポーチ」と「マルチケース」がセットで当たる。キャンペーン期間は3月31日～4月20日、応募期間は3月31日～4月21日まで。

東京・大阪の3店舗でラッピング店舗も実施中

3月31日～4月20日まで、東京・大阪の計3店舗で、あつまれ どうぶつの森のラッピング店舗を展開している。

店内装飾 ※画像はイメージ