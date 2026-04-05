ファミリーマートは4月7日、任天堂「あつまれ どうぶつの森」オリジナルデザインのトートバッグがもらえる企画などを全国のファミリーマートで実施する。

  • 「あつまれ どうぶつの森」キャンペーン(画像はイメージ)

    「あつまれ どうぶつの森」キャンペーン(画像はイメージ)

ファミリーマートでは3月31日より、あつまれ どうぶつの森キャンペーンを全国の店舗で実施している。4月7日からは、アイス売場の対象商品を2品購入ごとに、オリジナルデザインのトートバッグ2種のうちいずれか1個がもらえるキャンペーンを実施する。期間は4月7日10時～4月20日まで。景品が無くなり次第終了となる。

  • 「あつまれ どうぶつの森」オリジナルトートバッグ(全2種)

    「あつまれ どうぶつの森」オリジナルトートバッグ(全2種)

トートバッグは爽やかなスカイブルーと、温かみのあるグリーンの2種類のパターンを用意。軽くて丈夫な不織布素材を使用し、春のおでかけのおともに、お弁当やペットボトルの持ち運びまで幅広く対応する。

  • 「あつまれ どうぶつの森」オリジナルトートバッグ(画像はイメージ)

    「あつまれ どうぶつの森」オリジナルトートバッグ(画像はイメージ)

抽選で「どうぶつの森」グッズが当たる

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。3個ためて応募すると、抽選で、MiteaBOX(「どうぶつの森」コレクション リップカラー全6種入り特別BOX)が合計30名に当たる。キャンペーン期間は4月7日～4月20日、応募期間は4月7日～4月24日。

  • MiteaBOX(「どうぶつの森」コレクション リップカラー全6種入り特別BOX

    MiteaBOX(「どうぶつの森」コレクション リップカラー全6種入り特別BOX

「どうぶつの森」一番くじも新登場

4月4日から「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリーズ」(790円)を発売する。過去発売した「一番くじ どうぶつの森」シリーズから、好評アイテムだけをセレクト。つぶきち&まめきちの大きなぬいぐるみティッシュケースや、タヌポートATMのサウンド貯金箱、しずえが朝をお知らせしてくれる音声付き置時計など、実用的な雑貨を取り揃えた。数量限定のため、在庫がなくなり次第終了する。

  • 「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリーズ」(790円)

    「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリーズ」(790円)

ダウンロードカード購入で「BIG トラベルポーチ」などが当たる

期間中、「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」(550円)または「あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス」(2,500円)のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で30名に「BIG トラベルポーチ」と「マルチケース」がセットで当たる。キャンペーン期間は3月31日～4月20日、応募期間は3月31日～4月21日まで。

  • 「BIG トラベルポーチBOOK」「マルチケース」

    「BIG トラベルポーチBOOK」「マルチケース」

東京・大阪の3店舗でラッピング店舗も実施中

3月31日～4月20日まで、東京・大阪の計3店舗で、あつまれ どうぶつの森のラッピング店舗を展開している。

  • ファミリーマート海岸三丁目店(東京都港区) ※画像はイメージ

    ファミリーマート海岸三丁目店(東京都港区) ※画像はイメージ

  • ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店(東京都江東区) ※画像はイメージ

    ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店(東京都江東区) ※画像はイメージ

  • ファミリーマート大阪空港前店(大阪府豊中市) ※画像はイメージ

    ファミリーマート大阪空港前店(大阪府豊中市) ※画像はイメージ

  • 店内装飾 ※画像はイメージ

    店内装飾 ※画像はイメージ

  • 店内装飾 ※画像はイメージ

    店内装飾 ※画像はイメージ