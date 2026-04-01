ファミリーマートは4月7日、JR九州の「九州新幹線全線開業15周年」を記念したタイアップキャンペーンを九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで実施する。

博多・新鳥栖・熊本・鹿児島中央の"うまいもんが大集合"

2026年、九州新幹線(博多～鹿児島中央間)は全線開業15周年という大きな節目を迎える。これを記念し、全12の停車駅がもつ多彩な魅力の中から、今回は「博多・新鳥栖・熊本・鹿児島中央」の4駅をピックアップ。地元の食材や食文化を詰め込んだ「旅のおとも」にぴったりな4品を発売する。

「焼さばと明太ごはん(麦飯)」(398円)は、「博多駅」にちなみ、福岡で親しまれている食材を盛り込んだ商品。焼いたさばと、ピリッとした辛みがアクセントの明太子を麦飯に乗せた。

「かしわめし&サラダちくわ」(398円)は、「新鳥栖駅」と「熊本駅」、2つの停車駅にちなんだお弁当。新鳥栖駅の名物駅弁をイメージした「かしわめし」に、熊本のソウルフード「サラダちくわ」をトッピングした。

「さつまいものがね天入り!鶏飯風ごはん」(398円)は、「鹿児島中央駅」にちなんだ、鹿児島の郷土料理をイメージした一品。鶏がらスープ等で炊き上げ、鶏のほぐし身を乗せたごはんに、さつまいもを使用したかき揚げ「がね天」を添えた。

「ロールちゃん(ホイップ&あまおう苺ソース)」(245円)は、九州新幹線全線開業 15周年限定パッケージで登場。ホイップクリームに、福岡県産あまおう苺の濃縮果汁を使用したソースを組み合わせた。

ファミマポイント50円相当を還元

4月7日～4月27日までの期間、同フェア対象商品と、サントリー「黒烏龍茶350ml」、「胡麻麦茶350ml」のいずれかを「1本」ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、セットで購入すると、ファミマポイント50円相当をもれなく還元する。

HKT48による特別ナレーションを配信

店舗内のデジタルサイネージ「FamilyMartVision」にて、HKT48による特別ナレーションを配信する。メンバーが同フェアのイチオシ商品や、おトクなキャンペーン情報を特別仕様のアナウンスで紹介することで、店内を活気ある声で盛り上げる。放映期間は4月7日～4月20日の11:00～17:59、18:00～23:59となる。

「つばめ」限定デザインの記念ブロマイドを発売

マルチコピー機サービスで展開する「ファミマプリント」にて、JR九州新幹線全線開業15周年を記念した特別仕様のブロマイドを発売する。10種類から好きなブロマイドを印刷できる。価格は、ブロマイドL判が200円、2L判300円、シールL判400円、2L判600円。発売期間は4月7日10時～2027年3月10日23時59分まで。

15周年記念限定グッズを「ファミマオンライン」で発売

15周年の節目を記念し、希少性の高い限定グッズ4商品を「ファミマオンライン」にて予約販売する。予約期間は2026年4月7日10:00～4月27日23:59まで。さらに、同商品の購入者の中から抽選で30名に「九州新幹線全線開業15周年キーホルダー」(非売品)が当たる。

「九州新幹線お出かけセット」(3,180円)は、九州新幹線800系をモチーフにした、エコバッグ・タオルハンカチ・フェイスタオルを組み合わせたセット商品。

「西九州新幹線お出かけセット」(8,470円)は、西九州新幹線「かもめ」をモチーフにしたキャップとスニーカー(ムーンスターキャロットかもめ)を組み合わせたセット商品。

「九州新幹線全線開業15周年コレクション」(1,980円)は、15周年を記念して製作された3点セット。九州新幹線800系クリアファイル、九州新幹線N700系クリアファイル、九州新幹線800系マグカップを1つにまとめた、コレクション性と実用性を兼ね備え、九州新幹線の歩みを振り返りながら、節目の年を形として残せるコレクション。

「時刻表セット」(4,800円)は、SL人吉および在来線特急かもめのラストラン運転士時刻表をセットにした商品。専用ハードケース付き。