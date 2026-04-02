ファミリーマートは4月7日、「韓国本格グルメ」全9種類を全国のファミリーマートで発売する。

気温の上昇とともに、食欲をそそる"旨辛"ニーズが高まる季節にあわせ、手軽に韓国旅行のような雰囲気を楽しめる、本場さながらの韓国グルメを発売する。

韓国グルメのなかでも定番メニューのキンパ2種類は、甘辛く味付けしたプルコギに、人参、たくあん、きゅうり、ごぼう、錦糸玉子を合わせた「プルコギ(豚)」(398円)、ツナマヨと野菜のシャキシャキとした食感を同時に楽しめる「ツナと彩り具材」(388円)が登場する。

「コチュジャンの辛さがあとひく 韓国風キムチ炒飯おむすび」(210円)は、牛肉だしと一緒に炊いたご飯を、黒ごまや、刻み海苔、キムチとコチュジャンなどと一緒に炒めた辛旨い味わいのキムチ炒飯おむすび。

「特製辛みそたれで食べる!旨辛ビビンバ(麦入りごはん)」(598円)は、麦入りごはんに多彩な具材をあわせ、イカエキスや魚粉を隠し味に加えた深みのある特製辛みそたれで食べるビビンバ。

「冷し韓国風ビビン麺」(598円)は、つるモチ食感の麺に、爽やかな辛みのスープが絡み、クセになる味わいの冷やし麺。具材は豚肉・ゆで卵、キムチ、きゅうりをトッピングした。

「旨み広がる!特製スンドゥブスープ」(398円)は、牛の旨みをベースに魚介の旨みや唐辛子の辛味を効かせた味わいのスープ。具材には豆腐をメインに豚肉やあさりなどを使用している。

「牛肉とごま油香る 旨甘チャプチェ」(398円)は、醤油やオイスターソースで旨甘に仕立てた、おかずにもおつまみにもなるチャプチェ。牛肉の旨みとごま油がやみつきになる味わい。

「ごま油香る!シャキシャキナムル」(298円)は、大豆もやし・切干大根・小松菜・人参・ゼンマイを使用し、ごま油や鶏ガラスープで味付けした。食感が良く、シンプルな味わいのナムル。

「あったかスープごはん 参鶏湯」(498円)は、鶏の旨みを凝縮し、もち麦を加えた、温めて食べる冷凍食品のスープごはん。クコの実・キクラゲ・生姜などをトッピングし、満足感のある仕立てに。