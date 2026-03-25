あきんどスシローは、3月25日より全国のスシローにて、苺を使用した春の新作スイーツ「フレッシュ苺&苺のココアオムレット 苺アイス添え」と「苺と練乳のカタラーナ」を販売する。"SUSHIRO Cafe"の専属パティシエが開発した、苺の酸味と甘みを存分に堪能できるラインアップだという。

スシロー春の新作苺スイーツ

苺づくしのふわふわオムレットと濃厚な練乳カタラーナが登場

今回登場する「フレッシュ苺&苺のココアオムレット 苺アイス添え」(300円〜)は、ふわふわのココアオムレットに苺ホイップや果肉入りジャムを合わせ、フレッシュ苺を添えた一品だ。苺アイスの上には苺ソースがかけられており、ハート型の焼き菓子とともに苺づくしの味わいを楽しめるとのことだ。

また、スシロー人気No.1スイーツの限定味として「苺と練乳のカタラーナ」(250円〜)もラインアップ。苺と練乳の甘酸っぱく濃厚な味わいを活かすため、繊細な温度管理で焼き上げられているという。注文ごとに店内でキャラメリゼを行うため、パリッとした食感が堪能できる仕上がりだという。

新作スイーツ2種はいずれも期間限定での販売となる。販売予定総数が完売した時点で終了となるため、早めの来店が推奨されている。なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」や「京樽・スシロー」は対象外であり、店舗によって価格が異なるとのことだ。

専属パティシエが手掛けるこだわりのスイーツブランド

"SUSHIRO Cafe"では、専属パティシエたちが日々商品開発に取り組んでいる。年間200種類を超える試作品の中から厳選されたスイーツを提供しており、2026年3月にはロゴを一新した。一流ホテルや人気店での経験を持つパティシエたちの自由な発想により、スシローへ来るたびに新たな発見があるような商品作りを目指しているとのことだ。