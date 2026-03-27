あきんどスシローは4月1日より、人気アニメ『文豪ストレイドッグス』との初のコラボレーション「春うらら、来たれスシロー」を全国の店舗で開催すると発表した。TVアニメ放送10周年を記念し、キャラクターたちの春の私服姿を描き下ろした限定グッズ付きメニューを期間限定で販売するという。

アニメの世界観とおすしを同時に楽しめる今回のコラボでは、キャラクターをおすしの横に座らせて楽しめる限定ピックや、背景が透けるクリアカードなどの特典が用意されている。

限定ピック付きメニューや豪華な鮪6貫盛りがラインアップ

今回のコラボでは、対象商品1点につきランダムで1点、描き下ろしデザインのグッズが提供される。

「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り」(280円～)は、店内で炙ったサーモンにチーズとバジルの香りが映える一皿だ。

文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り(280円～)

また、特製マーラーソースと揚げネギが特徴の「マーラー風赤えび揚げネギ添え」(280円～)や、ジューシーな「マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」(280円～)も、全12種の限定ピック付きで登場する。

さらに、大とろや中とろなどを贅沢に盛り合わせた「文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り」(1,220円～)も用意されている。

文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り(1,220円～)

全7種のクリアカードには抽選キャンペーン用のシリアルコードが同封されており、等身大のぼり7種セットが当たるチャンスもあるとのことだ。

文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり7種セット

アクリルスタンド付きドリンクやSNSキャンペーンも実施

おすし以外のメニューや、ファン必見のデジタルコンテンツも充実している。

対象ドリンク

ソフトドリンクには、春の私服姿をデザインした全3種の「文豪ストレイドッグスコラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク」(1,400円～)が登場する。このアクリルスタンドには、期間中に何度でも使えるスシロー5%OFFクーポンが付属している。

あわせてスシロー公式Xでは、フォロー&リポストで10,000円分のお食事券が当たるキャンペーンも実施される予定だ。いずれのコラボ商品もグッズがなくなり次第終了となるため、早めのチェックが推奨される。