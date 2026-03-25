あきんどスシローは、3月11日より全国のスシローにて、人気スイーツを自身でデコレーションして楽しめる「じぶんでデコロー! カタラーナ」と「じぶんでデコロー! ミルクレープ」を販売している。

春休みに合わせ、お寿司だけでなくスイーツでも"わくわく楽しい"体験を提供したいとのことだ。

スシロー

人気NO.1スイーツやこだわりミルクレープを自由にデコレーション

「こどもスシロー」プロジェクトの一環として登場した本商品は、スシローの人気スイーツをカットフルーツやホイップで彩ることができるセットだ。

北海道産クリームを使用した濃厚なカスタードが特徴の「じぶんでデコロー!カタラーナ」(400円〜)は、店内でひとつひとつ丁寧にキャラメリゼされたパリッとした食感を楽しめるという。

また、北海道産の牛乳と小麦粉を使用したしっとり生地が自慢の「じぶんでデコロー!ミルクレープ」(380円〜)もラインアップ。デコレーション用として、いちご・マンゴーのカットフルーツ、ホイップ、いちごソース、チョコのカラースプレーがセットになっており、自分だけのオリジナルスイーツを作れるとのことだ。

お寿司作りを楽しめるセットやガチャの特典も

スイーツ以外にも、たまご、えび、まぐろなど人気のネタが揃った「じぶんでつくローセット」(580円〜)が通常販売されている。

これらの対象商品には"ぷちローコイン"が1枚付いており、食後にオリジナルのだっこずしグッズがもらえる「ぷちローガチャ」を回すことができるという。

ぷちローコイン

「じぶんでデコロー!」シリーズ2種は、3月11日から4月5日までの期間限定販売となっている。販売予定総数が完売次第終了となるため、早めのチェックがおすすめだという。なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」などは対象外で、店舗によって価格が異なるとのことだ。