マクドナルドの秋冬の定番スイーツとして、毎年話題になる「三角チョコパイ」。サクサクのパイ生地ととろけるチョコレートの組み合わせは、季節を感じさせる存在として多くのファンに親しまれてきました。

また、定番の「黒」だけでなく、その年限定のフレーバーが登場するのも楽しみの一つではないでしょうか。

本記事では、2018年以降に発売された三角チョコパイの限定フレーバーを中心に、これまでのラインナップを発売年順でまとめて紹介します。「どんな種類があったのか振り返りたい」「あの年に出たフレーバーを確認したい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

※過去にマイナビニュースで紹介した情報をもとにピックアップしているため、全てを網羅できていない点もあります。あらかじめご了承ください。

マクドナルド歴代の三角チョコパイを紹介

歴代のマクドナルド「三角チョコパイ」一覧

それでは歴代のマクドナルドの「三角チョコパイ」を年度が新しい順に紹介していきます。

【2025年11月】「三角チョコパイ ティラミス」

2025年11月5日から販売されていた「三角チョコパイ ティラミス」は、2020年に登場し好評だったフレーバーが、約5年ぶりに復活した商品です。

マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームとほろ苦いコーヒークリームを、サクサクのパイ生地で包み込んだ一品。チーズチョコクリームにはココアクッキーが配合されており、濃厚な味わいの中に食感のアクセントが加えられているのが特徴です。

なお、2025年10月には「三角チョコパイ いちごミルク味」も期間限定で販売されていました。

【2024年11月】「三角チョコパイ クッキー＆クリーム」

2024年11月6日から販売されていた「三角チョコパイ クッキー＆クリーム」は、2021年に期間限定で登場し好評だったフレーバーが、約3年ぶりに復活した商品です。以前の人気を受けて、さらにパワーアップした形で再登場しました。

ココアクッキーが混ぜ込まれたホワイトチョコクリームが特徴で、2024年版では新たにザクザクとした食感のコーンクラッシュが加えられました。チョコレートの甘みとココアクッキーのほろ苦さが合わさり、幾重にも重ねられたサクサクのパイ生地との相性も楽しめる仕上がりです。

なお、2024年は11月の「クッキー＆クリーム」に先立ち、10月に「三角チョコパイ おいもとキャラメル」も期間限定で販売されていました。

【2023年11月】「三角チョコパイ いちごカスタード」

2023年11月8日から販売されていた「三角チョコパイ いちごカスタード」は、ストロベリーチョコクリームとカスタードクリームの組み合わせを楽しめる新作フレーバーとして登場。

甘酸っぱいいちごの風味が広がるストロベリーチョコクリームと、なめらかなカスタードクリームの2種類のクリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ一品です。パイ生地にはほんのりといちごの風味が付けられており、ひと口目からいちごの存在感を感じられる仕上がりとなっていました。

また、同商品は伊藤沙莉さんと井口理さん（King Gnu）が出演するテレビCMでも登場し、雪の中でのシンクロダンスや「三角チョコパイの歌」が話題に。CMを通じて、三角チョコパイのシーズン到来を印象づけた年でもありました。

【2023年11月】「三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル」

2023年10月11日から販売されていた「三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル」は、同日発売の「三角チョコパイ 黒」とともに登場した新フレーバーです。

ホワイトチョコクリームに、まろやかな甘みのキャラメルを合わせたクリームが特徴で、クリーミーなミルクのコクとキャラメルの風味が口の中に広がる仕上がりでした。

クリームにはザクザクとした食感のコーンクラッシュが加えられており、食感のアクセントも楽しめる一品です。

【2022年11月】「三角チョコパイ よくばりいちご」

2022年11月9日から販売されていた「三角チョコパイ よくばりいちご」は、三角チョコパイの発売15周年を記念して登場した期間限定の新作フレーバーです。

いちご風味のチョコクリームと甘酸っぱいストロベリージャムを、サクサクのパイ生地で包み込んだ一品。ストロベリーチョコクリームにはフリーズドライいちごが使用されており、パイ生地にもほんのりといちごの風味が付けられていました。

味わいだけでなく見た目も“いちご尽くし”の仕上がりで、アニバーサリーイヤーを飾る特別感のある三角チョコパイとして印象に残ったフレーバーです。

【2022年10月】「三角チョコパイ 白の王様」

2022年10月12日から販売されていた「三角チョコパイ 白の王様」は、三角チョコパイ発売15周年のタイミングで登場した新作フレーバーです。定番の「三角チョコパイ 黒」とあわせて、2種類のラインナップで展開されていました。

「白の王様」は、ホワイトチョコクリームとバニラクリームを組み合わせた、コクのある甘さが楽しめる一品。サクサクのパイ生地に包まれたクリームの中には、マカダミアナッツやアーモンドが加えられており、食感のアクセントも感じられる仕上がりとなっていました。

【2021年11月】「三角チョコパイ クッキー&クリーム」

2021年11月10日から販売されていた「三角チョコパイ クッキー＆クリーム」は、2019年に期間限定で登場し好評だったフレーバーをリニューアルした商品です。

パイ生地はココア風味からホワイトチョコを練り込んだ生地へと変更され、よりミルキーな味わいに仕上げられていました。また、中のバニラクリームに含まれるオレオクッキーの量を増やすことで、ザクザクとした食感がより際立つようになったのも特徴です。

甘さと食感のバランスが良く、定番とはひと味違った三角チョコパイとして印象に残るフレーバーでした。

【2021年10月】「三角チョコパイよくばりカスタード」

2021年10月13日から販売されていた「三角チョコパイ よくばりカスタード」は、定番の「三角チョコパイ 黒」とあわせて登場した、初登場の新作フレーバーです。

「よくばりカスタード」は、2種類のカスタードクリームを使用した、カスタード好きにはたまらない一品。バニラビーンズ入りのたまごカスタードと、まろやかなミルクカスタードを、ホワイトチョコを練り込んだサクサクのパイ生地で包み込んでいました。

クリームのなめらかさとパイ生地の食感が楽しめる、やさしい甘さが印象的な三角チョコパイで、カスタードを主役にしたフレーバーとして記憶に残る商品でした。

【2020年12月】「恋の三角チョコパイ バニラ味」

2020年12月9日から販売されていた「恋の三角チョコパイ バニラ味」は、三角チョコパイシリーズの新作として登場した数量限定フレーバーです。冬の季節に合わせて、“恋”をテーマにした特別な三角チョコパイとして展開されました。

バニラビーンズとシリアルが入ったミルク風味のバニラクリームソースを、ホワイトチョコパウダーを練り込んだサクサクのパイ生地で包み込んだ一品。バニラのやさしい甘さと香りが広がり、寒い季節にぴったりの味わいに仕上げられていました。

【2020年11月】「恋の三角チョコパイ ティラミス味」

2020年11月11日から販売されていた「恋の三角チョコパイ ティラミス味」は、三角チョコパイシリーズの新作として登場した期間限定フレーバーです。“恋”をテーマにしたシリーズの一つとして展開されました。

マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームの2種類を組み合わせたのが特徴。三角チョコパイシリーズでは初となる2層クリーム仕立てで、甘さと苦味のバランスが楽しめる味わいに仕上がっていました。

【2020年10月】「三角チョコパイ 白」

2020年10月には、2年ぶりに「三角チョコパイ 白」が登場。2016年の初登場以来、2017年にも販売されるなど、定番フレーバーの一つともいえる商品です。

なめらかなホワイトチョコクリームをサクサクのパイ生地で包み込んだ一品で、クリームにはアーモンドの粒やバニラビーンズが使用されていました。やさしい甘さの中に香ばしさやコクを感じられる、安定感のある味わいが特徴です。

【2019年12月】「三角チョコパイ あまおう」

2019年12月4日から販売されていた「三角チョコパイ あまおう」は、三角チョコパイシリーズの新作として登場した期間限定フレーバーです。

チョコクリームには、いちご「あまおう」のパウダーが使用されており、甘さの中にほどよい酸味を感じられる仕上がりとなっていました。前年に販売されていた「三角チョコパイ いちご」と比べ、あまおうらしい甘酸っぱさがより際立つよう工夫されていたそう。

サクサクとしたパイ生地とともに、いちごの香りと味わいが楽しめるフレーバーでした。

【2019年12月】「三角チョコパイ クッキー&クリーム」

2019年10月15日から販売されていた「三角チョコパイ クッキー＆クリーム」は、定番の「三角チョコパイ 黒」とあわせて登場した新作フレーバーです。

ザクザクとした食感のオレオクッキーが入ったバニラクリームを、ココア風味のサクサクとしたパイ生地で包み込んだ一品。クリームのなめらかさとクッキーの食感、パイ生地の香ばしさが合わさり、食べごたえのある仕上がりとなっていました。

【2018年1月】「プレミアム三角チョコパイ ヘーゼルナッツ」

2018年1月24日から販売されていた「プレミアム三角チョコパイ ヘーゼルナッツ」は、三角チョコパイに“プレミアム”要素を加えて登場した新商品です。

チョコクリームにはヘーゼルナッツペーストと砕いたヘーゼルナッツの粒を加え、香り豊かな味わいに仕上げられていました。パイ生地にもアーモンドパウダーが練り込まれており、よりサクサクとした食感とナッツの風味を楽しめる構成となっていたのが特徴です。

なお、2018年は12月に「三角チョコパイ いちご」も発売されていました。

まとめ｜歴代三角チョコパイを振り返って

2018年以降に発売された限定フレーバーを中心に、三角チョコパイの歴代ラインナップを振り返りました。懐かしい味を思い出したり、知らなかったフレーバーを発見したりと、三角チョコパイの歩みを感じていただけたのではないでしょうか。

今後もどのような新作が登場するのか、毎年のラインナップに注目しながら、次の三角チョコパイの季節を楽しみに待ちたいところです。