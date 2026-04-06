ジーユーは、夏の海をテーマにした「ポケモン」とのコレクションを、5月22日より、ジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。商品数は、メンズ2型・キッズ3型、価格帯は990円～1,990円。

今回のコレクションは、夏の海をテーマにしたアイテムを取り揃え、親子でマリンルックを楽しめるラインナップ。お出かけの場面もおうちで過ごすリラックス時間も、ポケモンたちと一緒に楽しい夏を過ごせるアイテムが揃う。

商品ラインナップ:メンズ

メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせた夏にぴったりのTシャツや、裾に入った刺繍がアクセントのリラックスシーンにおすすめのハーフパンツなど、ユニセックスで楽しんでいただけるアイテムを取り揃える。

商品ラインナップ:キッズ

キッズは、親子で夏のリンクコーデを楽しめるよう、メンズと同じデザインのTシャツをはじめ、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセットが登場する。

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