森永乳業はこのほど、今年50周年を迎える「ピノ」シリーズにおいて、ポケモンたちが登場する特別なパッケージを企画。「ピノ (ポケモンパッケージ)」などのコラボ商品3品を、4月上旬より順次、全国にて数量限定で発売する。

ポケモンパッケージは、「ピノ」「ピノ チョコアソート」「ピノ シーズンアソート」の3商品で展開。30年間にわたり大ヒットを続けてきた9地方のポケモン達が、地方別にパッケージに登場する。「ピノ (ポケモンパッケージ)」は4月上旬より、「ピノ チョコアソート(ポケモンパッケージ)」が4月中旬より、「ピノ シーズンアソート(ポケモンパッケージ)」は4月20日より順次発売される。

「ピノ (ポケモンパッケージ)」は、3地方のポケモンが登場する通常パッケージ3種類に加え、ピカチュウとディグダがデザインされたレアパッケージ2種類を展開。食べ終わった後もトレイを取り出して楽しめるよう、パッケージの内側に絵探しで遊べる仕掛けが。また、全10種類のポケモンデザインに加えて、幻のポケモン・ミュウのデザインが入ったポケモンオリジナルピックや、3種類のレア刻印が入ったトレイなど、ワクワクする仕掛けも多数用意されている。

「ピノ チョコアソート(ポケモンパッケージ)」と「ピノ シーズンアソート(ポケモンパッケージ)」では、3地方のポケモンが登場するパッケージをそれぞれ3種類展開。個包装には、ポケモンのシルエットが印刷されており、全27種類のポケモンによるシルエットクイズを楽しむことができる。また、アソートパッケージ2箱を使って個包装ピノ専用のガチャがつくれるクラフト「ピノガチャ」を採用。さらに、「ピノ(ポケモンパッケージ)」の裏面パッケージで作れるモンスターボールを使って「ピノガチャ」に入れて遊ぶこともできるなど、アソートタイプならではのワクワクする仕掛けが用意されている。

フレーバーは、チョコアソートがバニラ・アーモンド・チョコの3種類、シーズンアソートがバニラ・ストロベリー・チョコミントの3種類。