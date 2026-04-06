銀座コージーコーナーは4月10日より、ポケモンたちをデザインしたケーキ2品および焼菓子ギフト3品を、全国の店舗で販売する。

こどもの日やゴールデンウィークのシーズンに合わせて、ポケモンをデザインした新商品としてケーキ2品と焼菓子ギフト3品が登場する。

ケーキ2品

ケーキではまず、ポケモンたちを9種類のプチケーキで表現した「ポケモンコレクション(9個入)」が登場。「ピカチュウ」は10まんボルトのようにパチパチ弾けるキャンディー入りバナナケーキに、「イーブイ」はキャラメルチョコホイップクリームで毛並みを表現したタルトに、「ゲンガー」はあやしいオーラをももとブドウ風味のゼリーでデザイン。

ケーキの味や見た目のポイントを紹介する「ポケモンケーキずかん」リーフレットも付いて、価格は3,564円。販売期間は4月10日～5月7日頃まで。また、4月5日～5月2日までネット予約受付が行われており、4月10日～5月7日までの間に店頭で受け取ることができる。

また、ピカチュウをイメージしたおひとりさまサイズのケーキ「＜ピカチュウ＞プリン風味ケーキ」もラインアップ。ふわふわのスポンジで生クリーム入りホイップクリームとカラメルソースをサンドし、プリン風味クリームでピカチュウの顔を表現している。価格は777円。販売期間は、こちらも4月10日～5月7日頃まで。

焼菓子ギフト3品

焼菓子ギフト「＜ポケモン＞イーブイフレンズBOX(8個入)」は、イーブイとその進化形のポケモンたち、イーブイフレンズをデザインしたBOXに、マドレーヌとイーブイをプリントしたクッキーをアソート。BOX正面のモンスターボール部分には、開けると、イーブイフレンズのデザイン全3種からいずれか1種があらわれる楽しい仕掛けが施されている。価格は864円。販売期間は4月10日～5月中旬頃まで。

また、ポケモンたちをデザインしたBOXに、マドレーヌとプリントクッキー、モンスターボールをイメージしたフィナンシェを詰め合せた「＜ポケモン＞パーティーBOX(12個入)」もラインアップ。ふたの歯車を回すとあらわれるポケモンが、BOXの絵の中に隠れている。価格は1,512円。販売期間は4月10日～5月中旬頃まで。

さらに、いろいろな表情のピカチュウをデザインした缶に、マドレーヌとプリントクッキー、モンスターボールをイメージしたフィナンシェを詰め合せた「＜ポケモン＞ピカチュウ缶(10個入)」も登場。ピカチュウが好きな方にはたまらないデザインの焼菓子ギフトとなっており、価格は1,890円。販売期間は4月10日～5月中旬頃まで。