フジテレビ系バラエティ番組『ネプリーグSP』が、きょう6日(19:00～)に放送。される。今回は、「新火9ドラマチーム」「新木10ドラマチーム」「JO1チーム」による三つどもえ対決で、佐藤二朗の“ピンチヒッター”としてガチャピンが緊急参戦する。

「新火9ドラマチーム」は、原田泰造(ネプチューン)と林修に加え、新火9ドラマ『夫婦別姓刑事』から主演の橋本愛、坂東彌十郎、月島琉衣が参戦。橋本とダブル主演を務める佐藤二朗は収録当日に急きょ欠席となったが、その代打として、なぜかガチャピンが登場する。ドラマ内で彌十郎演じる警察署長・井伏がガチャピンとムックの大ファンという設定が縁となり、今回の出演が実現した。

ガチャピンは「ガ～チャ、ガ～チャ、ガチャピンです!」と、原田の自己紹介ギャグをまねて元気いっぱいにあいさつ。これに対抗するように原田も「は～ら～だたいぞうです!」と即応戦し、その流れが彌十郎にも飛び火する。

一方の「新木10ドラマチーム」には、名倉潤(ネプチューン)とともに、新木10ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』から主演の木南晴夏、高杉真宙、瀧本美織、筒井真理子、中村俊介が登場。さらに「JO1チーム」は、堀内健(ネプチューン)とともに、JO1から木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、豆原一成が参戦し、常識クイズに挑む。

橋本、月島、中村は『ネプリーグ』初出演。橋本は気合十分で収録に臨むも、ボーナスステージの「トロッコ」を思わず「モロッコ」と言い間違え、「勝って、“モロッコ”に乗りたいと思います!」と天然発言が飛び出す。

【編集部MEMO】

佐藤二朗は、新ドラマ『夫婦別姓刑事』への出演にあたり「30代、40代の頃、僕はもう山のように連続ドラマに出てて、その時はトレンディードラマというブームはとうに過ぎ去り、ドラマを作れば高視聴率っていう時代も終わってました。それでも当時のテレビマンたちは、限られた制約の中でスタッフ・キャスト一生懸命に少しでも良い作品を作るために頑張ってました。僕はあの時期が宝であり誇りです。なので、今回初めて民放ゴールデンの連続ドラマの主演をやりますけども、あの頃のテレビマンたちの恩返しであると同時に、おそらく昔と同じように今ももがき苦しみ、試行錯誤をして少しでも良い作品を作ろうとしているテレビマンたちと一緒に、少しでも良い作品をお届けしたいと思います」とコメントしている。

(C)フジテレビ