「これは泣く」佐藤二朗、こぶしを突き上げて喜び爆発　日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞

俳優の佐藤二朗が、13日に東京･品川のグランドプリンスホテル新高輪で行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式で最優秀助演男優賞を受賞した。

佐藤二朗

映画『爆弾』で最優秀助演男優賞を受賞した佐藤。「これは泣くな～。こんな泣くかな最優秀!」と感極まった様子で喜びを爆発させる。

「個人的なことを言うと、あまり日本映画を観ていなくて。その理由はとっても恥ずかしいものです。それは嫉妬を感じるからです」と話した佐藤。

昨年、同授賞式に初参加した佐藤は、綾野剛、安藤サクラらが日本映画を応援する姿にある思いを抱いたそうで、「僕はその場にいるのも恥ずかしくなって、なんというケツの穴の小さい男なんだと……」と振り返る。

続けて、「それから今日まで1年、毎日のようにたくさんの日本映画を観ました。なんて戦う価値のある場所なんだと心から思いました。日本映画に携わるすべてのみんな、日本映画を愛して日本映画を観てくれるすべてのみんな……愛してるぜ! いい夜だ! ありがとう!」とこぶしを突き上げた。

席に戻ると佐藤は、涙を流して喜ぶ山田裕貴と肩をしっかりと抱き合い、喜びを分かち合っていた。

『第49回日本アカデミー賞』の主な受賞作品・受賞者

※作品名は対象作品

・優秀作品賞

『国宝』

『宝島』

『爆弾』

『ファーストキス 1ST KISS』

『TOKYOタクシー』



・優秀アニメーション作品賞

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』

『劇場版「チェンソーマン レゼ編」』

『ひゃくえむ。』

『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』

『劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」』

・優秀監督賞

内田英治『ナイトフラワー』

大友啓史『宝島』

塚原あゆ子『ファーストキス 1ST KISS』

永井聡『爆弾』

李相日『国宝』



・優秀主演男優賞

妻夫木聡『宝島』

長塚京三『敵』

松村北斗『秒速5センチメートル』

山田裕貴『爆弾』

吉沢亮『国宝』

・優秀主演女優賞

北川景子『ナイトフラワー』

長澤まさみ『ドールハウス』

倍賞千恵子『TOKYOタクシー』

広瀬すず『遠い山なみの光』

松たか子『ファーストキス 1ST KISS』



・優秀助演男優賞

佐藤二朗『爆弾』

田中泯『国宝』

松村北斗『ファーストキス 1ST KISS』

横浜流星『国宝』

渡辺謙『国宝』



・優秀助演女優賞

蒼井優『TOKYOタクシー』

高畑充希『国宝』

寺島しのぶ『国宝』

森七菜『国宝』

森田望智『ナイトフラワー』



・新人俳優賞

河内大和『8番出口』

白山乃愛『秒速5センチメートル』

中島瑠菜『TOKYOタクシー』

坂東龍汰『爆弾』

松谷鷹也『栄光のバックホーム』

見上愛『国宝』

森田望智『ナイトフラワー』



・優秀外国作品賞

『教皇選挙』

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』

『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』

『ワン・バトル・アフター・アナザー』

『F1/エフワン』

