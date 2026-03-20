フジテレビの春からの平日報道・情報番組のメインキャスターが一堂に会する番組発表会が20日、東京・台場の同局本社で行われ、『ノンストップ!』の設楽統(バナナマン)・三上真奈アナ、『めざましテレビ』の伊藤利尋アナ・井上清華アナ・生田竜聖アナ、『Live News イット!』の榎並大二郎アナ・山崎夕貴アナ・遠藤玲子アナが登壇した。

各番組の見どころを紹介する中、これまで『イット!』のお天気コーナーを担当してきたガチャピンが登場。この春からは『めざましテレビ』の7時台にも出演予定で、肩を叩かれるなど絡まれた設楽は「『ノンストップ!』にも来てくださいよ!」と頼みながら、「ガチャピンは局内でもよく会うんですけど、いつも本当に元気いっぱいなんですよ。エレベーター前でもそんなに頑張らなくていいよって思うんですけど」と普段の様子を明かす。

続いてガチャピンが榎並アナにも同じように肩を叩くと、榎並アナは「ガチャピンにトントンってされると、泣きそうになるんですよ」とまさかの告白。周囲の同僚アナウンサーたちが「どうしたんですか?」「大丈夫?」「お疲れなんですか?」と慌てだし、伊藤アナが「榎並アナの癒やしだということですね」とまとめた。

この春からは、『イット!』のガチャピンと矢澤剛気象予報士のお天気コーナーが、フジテレビに来る子どもたちとふれあいながら気象情報を伝える形に刷新。伊藤アナが「『イット!』と『めざまし』どっちに力を入れるの?」と意地悪な質問をすると、ガチャピンは「やーめーてっ」と華麗にかわした。

また、この4月2日に誕生日を迎えるガチャピンは、誕生53周年を迎えるが、年齢は5歳であることを強調。設楽も4月で53歳となることから、三上アナが「同い年!」と驚くと、周囲が慌てて「同い年じゃない」「5歳だから!」と注意していた。