「もう引き下がれない」お笑いタレントの明石家さんまが、YouTubeを“観ない”ワケを語った――。

明石家さんま

過去の「YouTubeは敵だ!」発言を後悔

3月28日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、アシスタントに、「YouTubeは観るんですか?」と問われたさんまは、「観ないねん」と即答。その理由について、「“YouTubeは敵だ!”って、俺、大昔に発言してんねん。テレビでな。敵になるから、俺はYouTubeは観ないって言ってるから……」と説明しつつ、「最初に言っちゃったの。“YouTubeはテレビの敵やから”って。観たいねんけど、観れない」と本音をもらした。

「俺はもう引き下がれない。言ってしまったおかげで」とちょっぴり後悔している様子のさんま。米・アカデミー賞授賞式も、2029年からYouTubeで配信されることが発表され、「アカデミー賞の中継をYouTubeがやったり。これからもっと、スポーツの戦いとかも……」と逡巡。「どうするんですか?」と聞かれると、「観ないよ。観ない。意地でも観ないよ」とキッパリ返しながら、「観ても言わないよ(笑)。いや、すごい時代になったなと思って。参っております」とぼやいていた。