関西テレビの建物を出て、わずか15歩ほど。信号待ちをしていた普通のカップルに声をかけた円広志の姿に、南海キャンディーズ・山里亮太は衝撃を受けたという。11日深夜に放送されたTBSラジオのラジオ番組『JUNK 山里亮太の不毛な議論』(毎週水曜25:00～27:00)で、円と街頭ロケを行った際の出来事を振り返り、「トークの錬金術師」と絶賛した。

山里亮太

関西のレジェンド・円広志との街頭ロケ

この日、山里が話題にしたのは、11月21日(10:30～16:00)に予定されている関西テレビの特別番組『カンテレ祭り!5.5時間生SP!～よ～いドン!＆ドっとコネクト＆ウラマヨ!大合体～』に向けたロケでの出来事だった。

山里は、歌手でタレントの円広志と街を歩きながら、一般の人たちに話を聞くロケを行ったという。円といえば、関西のテレビ番組で長年活躍してきた存在。山里もその実力をよく知っていたが、今回の共演では、想像を超える技術を目の当たりにしたようだ。

「街ブラ、いろんな人とやらせてもらったし、いろんな人の街ブラ見てるんだけど、俺ついに街ブラ界のキングを見てしまった。円さんは、とてつもなくうまい」

数多くのロケを経験してきた山里が、そこまで驚いたのには理由があった。

最初のカップルから次々と面白い話が…

ロケは関西テレビの建物の前から始まった。

「ほな行こうか」と歩き始めた円は、まだ15歩ほどしか進んでいないところで、信号待ちをしているカップルを見つけたという。

山里によれば、2人は特別に目立つ様子もない、ごく普通の若いカップルだった。ところが、円は「どっから来たの?」といった自然な問いかけから、するりと会話に入っていった。

その後も質問を重ね、話を広げていく円。すると、最初は普通に見えたカップルから、次々と面白いエピソードが飛び出してきたという。

「その子たちが急に撮れ高だらけなんだよ」

山里は「こんな話持ってたんだっていうのを、まあ引き出すの」と驚嘆。信号が何度も変わるほど長い時間、円は2人から話を聞き続けたそうだ。さらに驚くべきことに、円の技術はそのカップルだけに通用するものではなかった。

「誰と会っても」面白さを引き出す技術

山里によると、円は場所や相手が変わっても、同じように話を引き出していたという。

「どこ行ってもそれができる。誰と会っても」

たまたま面白い人に出会ったのではなく、誰の中にもある面白さを見つけ、会話の中から引き出していく。その姿を見て、山里は「トークの錬金術師っていうか」と表現した。

「この人って決めたら、その人めちゃくちゃ宝が出るまでうまく」

さらに、ほんの一瞬すれ違っただけの人からも、短いやり取りで見事なオチを引き出していたという。

「すげえな、円広志さん。感動した」

山里は、円の技術に圧倒されたことを率直に明かした。なお、山里はロケ当時、別の公演を終えた直後で声がかれていたとも説明。放送でどのように映るかは分からないとしつつ、「これ本当に楽しかったな」と充実した時間を振り返っていた。