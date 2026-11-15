かつてイラストレーターを夢見ながら、その道を諦め、10年以上も絵を描くことから離れていたというファン。そんな日々を変えたのは、思いがけずSNSで見かけた一枚のイラストだった。俳優の小芝風花が13日配信のニッポン放送のPodcast番組『オールナイトニッポンPODCAST 小芝風花のよりみち』(隔週金曜17:00頃配信)で、ファンから届いたメッセージを紹介した。

小芝風花

10年以上離れていた絵を再開したきっかけ

番組には、ファン活動を通じて起きた自身の変化について、あるリスナーからメッセージが寄せられた。このリスナーは現在、小芝のイラストを描き、不定期でSNSに投稿しているという。しかし、以前から絵を描き続けていたわけではなかった。

「将来はイラストレーターなどのお仕事目指していましたが、夢破れ10年以上描くことをやめていました」

そんなリスナーに転機が訪れたのは、SNSで小芝のイラストを偶然見つけた時だった。同じように小芝を描いている人がそれほど多くないと感じたこともあり、「自分もまだ描けるのでは」と考え、再びペンを握ったという。

それから約3年。まだ上達したい部分はあるものの、少しずつ以前の感覚を取り戻し、今では推し活を通じて絵を描く楽しさを実感しているとつづった。

そして、小芝への感謝を伝える場面では、「風花ちゃんに出会えたこと、ファンになったきっかけで再び描くことの素晴らしさを思い出させてくれて感謝しております」とつづった。

さらに、編み物を楽しむ小芝についても「風花ちゃんの編み物クリエイターとしてリスペクトをしております」と尊敬の思いを伝え、自身が描いたイラストを添えていた。

「私この絵見たことあるよ」小芝風花が見せた反応

メッセージを読み終えた小芝は、添えられたイラストを見ると「えっ!?」と驚き、「私この絵見たことあるよ!」と声を上げた。小芝が目にしたのは、大曲の花火大会やNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』での姿、さらに番組『小芝風花のよりみち』を題材にしたイラストだった。

「わー! かわいい! すごい!」「うれしい! ありがとうございます!」と感激しながら、「とっても素敵な才能だと思います」と称賛した。さらに、小芝は作品を作ることそのものについても思いを巡らせる。

「やっぱり作品作りっていいですよね。自分の好きなものを形にしていくって、すごく素晴らしいことだと思うので」

自身を好きでいてくれる気持ちがイラストという形になり、それを見た人へと伝わっていくことにも喜びを感じているようだった。

「その好きなものがどんどん広がっていって、周りに伝染していくと素敵ですよね」

最後には、「これからも素敵なイラストたくさん描いてください」と呼びかけた小芝。一度は諦めた夢そのものが実現したという話ではない。それでも、長い年月を経て、かつて好きだったことを再び楽しめるようになったリスナー。その変化を、小芝は温かな言葉で受け止めていた。