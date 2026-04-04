一番くじに8月29日、「爬虫類&両生類」の第3弾が登場! このほど、D賞の景品が発表されました!
一番くじの中でも人気の「爬虫類&両生類」。以前、爬虫類や両生類との日常をテーマに、フィギュアや小物入れ、タオルコレクション、ラバーコレクションなどのアイテムをラインアップして発売したところ、大好評でした。
ということで、今年の夏に第3弾の発売が決定。このほど情報公開されたD賞には、「ニシアフリカトカゲモドキとシェルター風小物入れ」が登場。このニュースに、SNSでは「やったーーーー」「んええええええ可愛すぎる」「めっっっっちゃ待ってたこれ…」「可愛すぎて滅されそう」などなど、歓喜の声が続々と。
また、デザイン性の高さに「造形神すぎる」「飼ってる人が作ったでしょ!?すごい…」「BANDAIには絶対爬虫類に特化したデザイナーいるよね」と称賛の声も。丸くなったトカゲのこの表情、可愛いですよね。
爬虫類・両生類好きにはたまらない「一番くじ 爬虫類&両生類～Tiny Friends～vol.3」。ほかにもどんな子が登場するのか、続報が楽しみです!
🦎発売決定🦎— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) March 31, 2026
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一番くじ 爬虫類＆両生類～Tiny Friends～vol.3
📅8/29(土)より順次発売予定📅https://t.co/LtSDTXEPZ9
爬虫類＆両生類たちの一番くじ、
ついに第3弾発売決定🙌
D賞は、シェルター上部の水入れに
入ってしまうニシアフリカトカゲモドキの日常を切り取った小物入れ🎉… pic.twitter.com/rWmxYqur4R