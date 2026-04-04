一番くじに8月29日、「爬虫類&両生類」の第3弾が登場! このほど、D賞の景品が発表されました!

一番くじの中でも人気の「爬虫類&両生類」。以前、爬虫類や両生類との日常をテーマに、フィギュアや小物入れ、タオルコレクション、ラバーコレクションなどのアイテムをラインアップして発売したところ、大好評でした。

ということで、今年の夏に第3弾の発売が決定。このほど情報公開されたD賞には、「ニシアフリカトカゲモドキとシェルター風小物入れ」が登場。このニュースに、SNSでは「やったーーーー」「んええええええ可愛すぎる」「めっっっっちゃ待ってたこれ…」「可愛すぎて滅されそう」などなど、歓喜の声が続々と。

また、デザイン性の高さに「造形神すぎる」「飼ってる人が作ったでしょ!?すごい…」「BANDAIには絶対爬虫類に特化したデザイナーいるよね」と称賛の声も。丸くなったトカゲのこの表情、可愛いですよね。

爬虫類・両生類好きにはたまらない「一番くじ 爬虫類&両生類～Tiny Friends～vol.3」。ほかにもどんな子が登場するのか、続報が楽しみです!