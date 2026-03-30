3月27日、「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 ～弐～」のラインナップの一部が公開され、「髙羽史彦 MASTERLISE EXPIECE」がSNSで大きな話題になっています。

「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 ～弐～」髙羽史彦 MASTERLISE EXPIECE

4月25日より発売される「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 ～弐～」。まだ全ラインナップは明らかになってはいないのですが、H賞に「髙羽史彦 MASTERLISE EXPIECE」が登場することが判明。

すると、SNSでは「唐突の高羽キターーー!!!」「高羽チョイスなんだ笑笑笑笑」「全男性陣が首を傾げる絶対領域ww」「ちゃんとはみ出ないポーズで(笑)」「今日イチでかい声で笑った笑」「やばい…ちょっと欲しい私がいる」などなど話題沸騰。御年35歳の髙羽が、一番くじに参上です!笑

発売日は4月25日。3月27日現在、G～M賞+ラストワン賞が公開されているのですが、仙台結界の泳者のフィギュアなど、ファンにはたまらないラインナップとなっています。

G賞 乙骨憂太 MASTERLISE EXPIECE

H賞 髙羽史彦 MASTERLISE EXPIECE

I賞 石流龍 MASTERLISE EXPIECE

J賞 羂索 MASTERLISE EXPIECE

K賞 クリアポスター

L賞 ぽこっとちゃーむ

M賞 マグネット&ステッカーセット

ラストワン賞 リカ MASTERLISE

A～F賞にはいったい何が登場するのか、気になりますね～。続報が楽しみです!!