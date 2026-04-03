サミーネットワークスが運営するスマホアプリ『GAPOLI(ガポリ)』は、2026年3月28日(土)で、サービスリリースから3周年を迎えたことを記念して、GAPOLIの宣伝大使のお笑いコンビ「ダブルヒガシ(大東翔生、東良介)」出演の新WEB CM・メイキング＆インタビュー動画を順次公開した。

本WEB CMは、「学校」をテーマに、GAPOLIの魅力をユーモラスに描いた内容。舞台は、架空の学校『ガポリ学園』。ダブルヒガシの東が先生役、大東が生徒役を務め、二人ならではのテンポの良い掛け合いが作品を盛り上げる。

先生役である東が、GAPOLIはゲームを楽しみながらお得になるという仕組みを熱意を込めて説明していく。戸惑いながらも東の解説に引き込まれていく大東のリアクションや、二人の掛け合いが見どころ。「遊びながら、賢くお得に。」というメッセージを、コミカルな表現を通して伝える構成となっている。

【GAPOLI】ダブルヒガシ WEBCM『賢く、遊べ！ガポリ学園』篇 ロングver.

【GAPOLI】ダブルヒガシ WEBCM『賢く、遊べ！ガポリ学園』篇 メイキング

◎ダブルヒガシのコメント

東 ：今回がっつり役に入り込んでいるので難しかったですね。オールバックにしたことがなかったのでうれしかったです！ガポリはオンラインゲームセンターで、遊べるのもいいですし、何より商品に交換できるので色んな商品をガポリモールで買って新生活歩んでほしいなと思います！

大東：学生服を着るなど、いつもできないことができて楽しかったです。東はガポリをずっとやっているんで、はよ商品と交換してほしいですね。

ダブルヒガシ：我々は13年目、ガポリは3年目。4月から東京行くのでガポリの本社とも近づくので、今年はより飛躍の年にしたいですね！

なお、新WEB CMの公開を記念した豪華賞品が当たるキャンペーンなども実施されている、各詳細は特設サイトにて。