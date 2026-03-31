箱根ガラスの森美術館は、所蔵作品展「ヴェネチアン・グラスでみせる驚異の部屋 ～世界の創生～」を、2026年4月18日より開催する。

■所蔵作品展：ヴェネチアン・グラスでみせる驚異の部屋 ～世界の創生～

15世紀後半、イタリアの諸侯や貴族たちは、ヴェネチア経由の東方貿易によって得た、ヨーロッパ以外の動植物や鉱石、工芸品などを納めた博物陳列室を作るようになります。やがて、ドイツを中心にヨーロッパ中で陳列室が流行すると「驚異の部屋」と呼ばれ、現代の博物館や美術館の原型にもなった。

未知の世界の物品に知的好奇心を刺激されたヴェネチアのガラス職人たちは、宝石や鉱石を真似たガラス、中国の白磁を模倣したガラスなど新たな技術開発を行う。こうして生み出した様々な色や模様の作品は、ヨーロッパ中を魅了し、ヴェネチアン・グラスの名声を轟かせた。今回は、ガラス職人の探求心が生んだ技法と技巧の数々で、王侯貴族や文人たちを熱狂させた「驚異の部屋」を紹介する。

■同時開催：坪谷隆写真展

ヴェネチアでルネサンス期頃から始まった蒐集の伝統は、16世紀から17世紀になると貴重品からより好奇心を刺激するものへと対象が変化していく。

その中には、様々な国の衣装も含まれており、これらはヴェネチアのカーニバルの仮装の衣装にも影響を与えた。

現在でもヴェネチアのカーニバルには、世界中から多くの観光客が訪れ、文化の爛熟期を迎えた18世紀を彷彿とさせる光景を作り出す。

写真家・坪谷隆氏は、往時のヴェネチアの姿を写真作品によって現代に蘇らせる。ヨーロッパ中の上流階級が憧れ、詩や絵画、演劇など様々な芸術にも影響を与えたカーニバル、その華やかな空気を坪谷隆氏の写真作品を通して紹介する。

＜会期ほか＞

2026年4月18日(土)～7月12日(日)

会期中無休(天候による臨時休館あり)

開館時間：午前10時～午後5時30分(入館は午後5時まで)

入館料金：大人1,800円、大高生1,300円、小中生600円

各詳細は公式サイトにて。