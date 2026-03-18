ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでは、2026年3月12日(木)18:00～3月29日(日)23:59の期間、【黒田崇矢 × ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズの受注販売を実施する。

本企画では、パチンコ好きな黒田崇矢の世界観に合わせ、パチンコグラフィックも手掛ける「たなし」を迎え、ギラギラとした“強さ”あふれるビジュアルを制作。イラストはすべて本企画のための描き下ろしとなっており、思わず運気が上がりそうな、大当たりの予感漂うラインナップに仕上がっている。

商品詳細

■Tシャツ 全1種／各4,500円(税込)



【素材】綿

【サイズ】

M：身丈70×身幅52×袖丈20×肩幅47cm

L：身丈74×身幅55×袖丈22×肩幅50cm

XL：身丈78×身幅58×袖丈24×肩幅53cm

■ロンT 全1種／各8,000円(税込)



【素材】綿

【サイズ】

M：身丈70×身幅53×袖丈61×肩幅47cm

L：身丈74×身幅55×袖丈62×肩幅50cm

XL：身丈78×身幅58×袖丈63×肩幅53cm

■トートバッグ 全1種／各4,000円(税込)



【素材】綿

【サイズ】H36×W37cm(持ち手含まず)

■アクリルキーホルダー 全3種／各1,000円(税込)



【素材】アクリル、鉄

【サイズ】

黒田崇矢：約H6.7×W5.3cm

一服：約H6.6×W5.1cm

イケボ確定：約H7.3×W6.6cm

■ギラギラステッカー 全3種／各500円(税込)



【素材】PET

【サイズ】

黒田崇矢:約H6.1×W5.3cm

一服: 約H6.1×W5.1cm

イケボ確定:約H6.7×W6.6cm

■缶バッジ 全3種／各500円(税込)



【素材】ブリキ

【サイズ】直径5.7cm

■マルチケース 全1種／各1,900円(税込)



【素材】PVC、ポリアセタール、アルミ

【サイズ】約H12×W6cm

■ロングタオル 全1種／各3,500円(税込)



【素材】ポリエステル

【サイズ】約H20×W110cm

■アクリルフィギュア 全3種／各2,200円(税込)



【素材】アクリル

【サイズ】

黒田崇矢：約H9.3×W7.6cm

一服：約H8.8×W7.5cm

イケボ確定：約H8.2×W7.5cm

【受注期間】

2026年3月12日(木)18：00～2026年3月29日(日)23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア