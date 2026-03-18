ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでは、2026年3月12日(木)18:00～3月29日(日)23:59の期間、【黒田崇矢 × ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズの受注販売を実施する。
本企画では、パチンコ好きな黒田崇矢の世界観に合わせ、パチンコグラフィックも手掛ける「たなし」を迎え、ギラギラとした“強さ”あふれるビジュアルを制作。イラストはすべて本企画のための描き下ろしとなっており、思わず運気が上がりそうな、大当たりの予感漂うラインナップに仕上がっている。
商品詳細
■Tシャツ 全1種／各4,500円(税込)
【素材】綿
【サイズ】
M：身丈70×身幅52×袖丈20×肩幅47cm
L：身丈74×身幅55×袖丈22×肩幅50cm
XL：身丈78×身幅58×袖丈24×肩幅53cm
■ロンT 全1種／各8,000円(税込)
【素材】綿
【サイズ】
M：身丈70×身幅53×袖丈61×肩幅47cm
L：身丈74×身幅55×袖丈62×肩幅50cm
XL：身丈78×身幅58×袖丈63×肩幅53cm
■トートバッグ 全1種／各4,000円(税込)
【素材】綿
【サイズ】H36×W37cm(持ち手含まず)
■アクリルキーホルダー 全3種／各1,000円(税込)
【素材】アクリル、鉄
【サイズ】
黒田崇矢：約H6.7×W5.3cm
一服：約H6.6×W5.1cm
イケボ確定：約H7.3×W6.6cm
■ギラギラステッカー 全3種／各500円(税込)
【素材】PET
【サイズ】
黒田崇矢:約H6.1×W5.3cm
一服: 約H6.1×W5.1cm
イケボ確定:約H6.7×W6.6cm
■缶バッジ 全3種／各500円(税込)
【素材】ブリキ
【サイズ】直径5.7cm
■マルチケース 全1種／各1,900円(税込)
【素材】PVC、ポリアセタール、アルミ
【サイズ】約H12×W6cm
■ロングタオル 全1種／各3,500円(税込)
【素材】ポリエステル
【サイズ】約H20×W110cm
■アクリルフィギュア 全3種／各2,200円(税込)
【素材】アクリル
【サイズ】
黒田崇矢：約H9.3×W7.6cm
一服：約H8.8×W7.5cm
イケボ確定：約H8.2×W7.5cm
【受注期間】
2026年3月12日(木)18：00～2026年3月29日(日)23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア