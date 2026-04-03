セガサミーホールディングスは、日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のSEGA SAMMY LUXによる直営ダンススタジオ『STUDIO LUX (スタジオ ルクス)』を、東京都港区の品川インターシティにて2026年4月1日(水)にグランドオープンした。

創設6年目を迎えているSEGA SAMMY LUXは、更なるパフォーマンスの向上と次世代ダンサー育成などを目的として、専用ダンススタジオ『STUDIO LUX』を新設し、本年1月よりメンバーの新たな練習拠点として使用している。主な活動エリアである東京・城南地区への地域貢献およびダンス文化のさらなる振興への観点から、4月1日より同スタジオを活用したダンススクールの運営をスタートし、このたびグランドオープンの運びとなった。

■STUDIO LUXで展開するダンススクールについて

ダンススクールではSEGA SAMMY LUXの現役メンバーによるレッスンをはじめ、経験豊富な講師陣により、ダンスの入門編からプロダンサー養成コースまで幅広いレッスンを展開。『STUDIO LUX』を通じて、多くの人々がダンスを楽しみ、成長できる環境を提供するとしている。

ダンススタジオ・スクール詳細

名称：STUDIO LUX (スタジオ ルクス)

所在地：品川インターシティ内B棟 地下1階(東京都港区港南2-15-2)

交通：JR「品川駅」港南口から徒歩5分

延床面積：289.53㎡（内訳：Aスタジオ106㎡、Bスタジオ86㎡、その他男女更衣室、スタッフルーム等）

スクール内容：

1)プロ育成コース「LUX ACADEMY」

【U-9、U-12、OVER-13コース（各クラスにて入門・初級～上級クラスを設定）】

2)ダンス入門コース「LUX GATE」

【3歳-6歳対象リトルコース、小学1年生-6年生対象キッズコース、中学生以上対象一般コース】

開講日：月曜日～土曜日(定休日：日曜日及び毎月29日以降)

料金そのほか詳細は公式サイト