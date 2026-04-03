ベガスベガスは、「挑戦を続けるエンターテインメント企業」としての姿勢をより明確に発信するため、2025年11月よりベガスベガス公式Instagramでの発信を中心に、リブランディングプロジェクトを推進してきた。

そして、プロジェクトの新たな取り組みとして2026年4月1日(水)より、同社のブランドアンバサダーであるプロボクサー・那須川天心選手(帝拳ジム)の出演する新CMの放映と新たな企業ホームページを公開した。

■ブランドメッセージ「滾る力が、世界を動かす。」

本CMで伝える同社のブランドメッセージは「滾る力が、世界を動かす。」。同社では、胸からわき上がる情熱や意欲を「滾る力」と表現しており、挑戦を続けるための原動力だと考えている。常に挑戦を続ける姿勢は同社の強みであり、リブランディングを経ても大切にしたい価値観となっている。

天心選手の大きな目標に立ち向かい、挑戦を続ける姿はまさに「滾る力」を体現しており、同社の価値観や企業姿勢とも大きく重なっている。

那須川天心選手 × ベガスベガス「滾る力が、世界を動かす」編

■クリエイティブディレクター／写真家のHIRO KIMURA氏が監修

CM制作にあたって重視したことは、天心選手と同社の「挑戦の哲学」をどのように表現するのかという点。本CMはクリエイティブディレクター／写真家のHIRO KIMURA氏が企画・制作を担い、海岸線を翔け抜ける鷹や吼える虎、雷雨の中の摩天楼でたたずむ天心選手などのダイナミックに描かれたシーンで「挑戦」を象徴的に描いている。

一方で「一筋の光を求め、孤独な道を走り抜けた先に、新たな景色が広がる」というナレーションでは、「未来をつくるのは自分自身の日々の努力」という想いが込められている。

ラストシーンは天心選手の力強い目線で「覚悟」を示すとともに、ブランドメッセージ「滾る力が、世界を動かす。」の一言で締めくくられている。

CM放映概要

【放映期間】

2026年4月1日(水)～2026年4月30日(木)

※一部媒体は5月以降も放映

【放映媒体】

・テレビCM

→放映エリア：北海道(札幌テレビ放送、北海道テレビ放送)、宮城県(ミヤギテレビ、東北放送)、山形県(山形放送、テレビユー山形、さくらんぼテレビジョン、山形テレビ)

・屋外広告

→放映エリア：北海道(札幌)、東京都(新宿)、大阪府(難波)

・デジタルメディア

→放映媒体:YouTube、Netflix

【CM企画・制作】

・HIRO KIMURA

【屋外広告イメージ】

■新ブランドメッセージに合わせ、企業ホームページもフルリニューアル

新ブランドメッセージの公開に合わせ、企業ホームぺージもフルリニューアル。黒と白を基調としたシックなデザインに、差し色として「滾る力」をイメージした赤が用いられている。言葉だけでなく、デザインからも同社の姿勢や価値観を感じてみたい。

また、新たな要素としてオウンドメディア「VEGAS INSIDE」を公開。現在はリブランディングにまつわる記事を中心に掲載されているが、今後は特に同社の「人財」にフォーカスを合わせながら、企業活動の詳細が発信される。普段、公式Instagramで発信されている同社社員インタビューのフルバージョンも順次公開される予定となっている。

さらに、会社案内もリニューアル。新しい会社案内では「どんなエンターテインメント企業でありたいか」を伝えることを軸として、同社の企業姿勢が可視化されている。