資さんは、4月16日午前10時に、京都府および八幡市への初出店となる「資さんうどん 松井山手店」をグランドオープンする。同店は「資さんうどん」の103店舗目となり、これまで地域に愛されてきた「ステーキガスト 松井山手店」が生まれ変わる形で誕生するという。

資さんうどん松井山手店 4月16日OPEN

京都と大阪を繋ぐ好立地で日常のあらゆるシーンに対応

店舗は京都府八幡市の新市街地・欽明台エリアに位置しており、京都と大阪を繋ぐ主要な交通網に面している。第二京阪道路の「八幡東IC」や「京田辺松井IC」から数分という好立地にあるため、京都市内や枚方・門真方面からのアクセスもスムーズだという。

また、精華町や京田辺市を結ぶ「山手幹線」沿いに位置し、JR学研都市線「松井山手駅」からも徒歩約15分と多方面からの来店が可能だ。近隣には商業施設も多く、買い物ついでや仕事中のランチ休憩など、様々なシーンで気軽に立ち寄れるお店を目指すとのことだ。

最高の一杯を通じて地域に幸せと元気を届ける

資さんは「最高の一杯」を通じて幸せを分かち合うことを使命に掲げている。味と品質へのこだわり、心地よい接客、安心して働ける職場づくりという3つの約束を守り、地域に元気とぬくもりを届けるお店を目指すとのことだ。

また、2021年3月には「資さんSDGs」を宣言。自然エネルギーの利用やダイバーシティの推進に加え、「地域の宝」である子どもたちへの支援にも注力している。今後は「資さんこども基金」や食育教室、キッチンカーでの児童養護施設訪問といった活動を、新しく出店する地域へも拡大していく方針だという。

人気メニューの肉ごぼ天うどん

店舗概要

店舗名:資さんうどん 松井山手店

グランドオープン日時:4月16日10時〜

所在地:京都府八幡市欽明台西23番地

営業時間:8:00〜26:00

※オープン後、順次24時間営業へ切り替え予定

店休日:年中無休(年数回、休日設定の可能性あり)

客席:84席

駐車場:85台(近隣店舗と共用)

