バンダイスピリッツは、アクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」より、『ONE PIECE』と「NBA」のコラボレーションアイテムを一般店頭にて発売する。

「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -GOLDEN STATE WARRIORS ver.-」「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -CHICAGO BULLS ver.-」は2026年12月発売、「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -OKLAHOMA CITY THUNDER ver.-」「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -BOSTON CELTICS ver.-」は2027年2月発売。いずれも価格は9,900円、予約受付は4月3日より開始する。

販売は、家電量販店、玩具店・ホビーショップ、スポーツショップ、 プレミアムバンダイ（魂ウェブ商店）にて発売予定。日本でのEC販売はプレミアムバンダイのみの取り扱いとなる。また本商品は、今後国内外において様々な販路での販売や条件を変更しての販売を行う可能性があるとのこと。

「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -GOLDEN STATE WARRIORS ver.-」

「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -CHICAGO BULLS ver.-」

同アイテムは、ルフィの多彩なアクションを再現出来る圧倒的な可動域に加え、豊富な表情パーツやチームロゴが入った専用台座が付属する。

「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -OKLAHOMA CITY THUNDER ver.-」

「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -BOSTON CELTICS ver.-」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

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