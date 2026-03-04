バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より、「LUFFY's ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」(1,980円)を、2026年10月より一般店頭にて発売する。家電量販店、玩具店・ホビーショップ、スポーツショップ、 プレミアムバンダイ（魂ウェブ商店）にて発売予定。2026年3月3日には予約受付を開始した。

2026年10月発売「LUFFY's ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」(1,980円)

「LUFFY's ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」は、『ONE PIECE』と、世界最高峰のプロバスケットボールリーグ「NBA」とのコラボレーションを記念してつくられた、1/20サイズ特別デザイン仕様の「LUFFY’s」。

『ONE PIECE』のロゴの形をヒントに導き出されたフォルムで、サイズは「ルフィ」の身長から割り出した1/20の全高約8.6cm。今回『NBA』とのコラボを記念してのデザインは、10チームのユニフォームデザイン。各チームのユニフォームを、ボディ前面のみならず、背面にもデザインした特別仕様だ。背面には特別にNBAのロゴマークもデザインされている。

どのチームが入っているかは開けてからのお楽しみのクローズドボックス仕様。10種1BOXセットでの購入で10種すべてが揃う。なお、本商品は、今後国内外において様々な販路での販売や条件を変更しての販売を行う可能性がある。また、日本でのEC販売はプレミアムバンダイのみの取り扱いで、後日予約開始予定。

ラインナップ

ラインナップは、『ONE PIECE×NBA』コラボレーション描きおろしイラストでピックアップされた10チーム。

CHICAGO BULLS

BOSTON CELTICS

MILWAUKEE BUCKS

NEW YORK KNICKS

INDIANA PACERS

LOS ANGELES LAKERS

GOLDEN STATE WARRIORS

MEMPHIS GRIZZLIES

DENVER NUGGETS

OKLAHOMA CITY THUNDER

『ONE PIECE』とは

尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』は、1997年に『週刊少年ジャンプ』で連載開始した少年漫画。海賊王を目指す少年モンキー・D・ルフィと仲間たちの冒険を描く。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース）」を巡る壮大な物語で、友情、夢、正義をテーマに世界中で愛される。累計発行部数は5億部を超え、ギネス世界記録にも認定された史上最も売れた漫画シリーズの一つ。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. © 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.