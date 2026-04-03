「バカにする人がいるんですけど…」庄司智春が熱弁する健康法とは「真剣にやってみて」

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が3月24日、YouTubeチャンネル『庄司智春チャンネル』に出演。おすすめのトレーニング法を明かした。

庄司智春

庄司智春がおすすめするトレーニング法とは

庄司は3月24日、自身のYouTubeチャンネル『庄司智春チャンネル』を更新。視聴者から寄せられた質問に答えた。

「健康のために素人でも簡単にできるストレッチやトレーニングなどがあったら教えてほしいです」という質問に対し、庄司は「僕も素人ですからね」と前置きしつつ、「なにもやっていないんだったら、一番いいのはラジオ体操です」と提案。

「バカにする人がいるんですけど、伸ばすところは伸ばして、曲げるところは曲げる。ラジオ体操を忠実に正確にやると、じんわり汗がかけるんです。ぜひラジオ体操を真剣にやってみてほしい」と熱弁し、「とにかく全身運動なので、普段使っていない筋肉もラジオ体操によってほぐされる」とアピールした。

また、長年筋トレを続けた経験から、「肩こりは肩の筋肉が凝り固まって重くなっていると、俺は思っているので、筋トレをやっている人は肩こりにもなりづらい」と持論を展開。「普段使っていない筋肉が動きますし、運動意識も少しずつわいてきます。ぜひバカにしないでラジオ体操を!」と呼びかけていた。