「バカにする人がいるんですけど…」庄司智春が熱弁する健康法とは「真剣にやってみて」

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が3月24日、YouTubeチャンネル『庄司智春チャンネル』に出演。おすすめのトレーニング法を明かした。
庄司智春がおすすめするトレーニング法とは
庄司は3月24日、自身のYouTubeチャンネル『庄司智春チャンネル』を更新。視聴者から寄せられた質問に答えた。
「健康のために素人でも簡単にできるストレッチやトレーニングなどがあったら教えてほしいです」という質問に対し、庄司は「僕も素人ですからね」と前置きしつつ、「なにもやっていないんだったら、一番いいのはラジオ体操です」と提案。
「バカにする人がいるんですけど、伸ばすところは伸ばして、曲げるところは曲げる。ラジオ体操を忠実に正確にやると、じんわり汗がかけるんです。ぜひラジオ体操を真剣にやってみてほしい」と熱弁し、「とにかく全身運動なので、普段使っていない筋肉もラジオ体操によってほぐされる」とアピールした。
また、長年筋トレを続けた経験から、「肩こりは肩の筋肉が凝り固まって重くなっていると、俺は思っているので、筋トレをやっている人は肩こりにもなりづらい」と持論を展開。「普段使っていない筋肉が動きますし、運動意識も少しずつわいてきます。ぜひバカにしないでラジオ体操を!」と呼びかけていた。
【編集部MEMO】
『庄司智春チャンネル』は、庄司が企画・編集・出演を全て1人でこなすYouTubeチャンネル。お笑い・筋トレ・弾き語り・キャンプ・ピンネタ・子育て・ダイエットなど、庄司がその時にやりたいことを思いきりやる。