バンダイ キャンディ事業部は、シリーズ累計出荷数2億個を突破したお菓⼦『キャラパキ』シリーズより、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボパッケージ・チョコレートのデザインをリニューアルした「サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート」を、4月6日より全国量販店の菓⼦売場等で発売する。

本企画に合わせて世界的に人気を集める5人組グループLE SSERAFIM が、プロモーションでサンリオキャラクターズと夢の共演を実現。新CMなどを3月31日より公開する。また、LE SSERAFIM出演バージョンに加え、サンリオキャラクターズが登場するキャラクターバージョンのCMも公開される。

LE SSERAFIM、“パキパキ”の掛け合いで広がるかわいい新CM

本CMは、LE SSERAFIMのメンバーがリニューアルした「サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート」を手に取り、パッケージからどのキャラクターが出てくるのかを楽しむ様⼦を収録。ポチャッコ、シナモロールなどのかわいいチョコレートのデザインに、「何パキ︖」「シナモロールパキ〜」と次々と反応しテンポよく掛け合いを繰り広げる。

今回新たにラインナップされたハローキティ、マイメロディ、クロミがぎゅっと集合した、特別感のある“スペシャルデザイン”が出たときのリアクション「スペシャルパキ!」「スゴパキ!」にも注⽬だ。

最後は全員で「キャラパキ」「パキパキ〜︖」と声をそろえ、オリジナルの“キャラパキポーズ”をして、商品の楽しさとかわいらしい世界観を印象的に伝える内容となっている。

サンリオキャラクターズ キャラパキ 「LE SSERAFIM」Ver.（15秒）

サンリオキャラクターズ キャラパキ 「LE SSERAFIM」Ver.（15秒）のTVCMは、3月31日より全国でスタートする。

サンリオキャラクターズ キャラパキ 「サンリオキャラクターズ」Ver.（15秒）

サンリオキャラクターズ キャラパキ 「サンリオキャラクターズ」Ver.（15秒）のTVCMは、放送は全国で4月6日よりスタート、YouTubeは3月31日公開予定、

チャレンジリレーやメイキングも公開!

3月31日のCM公開にあわせて、SNS では「キャラパキチャレンジリレー」を実施。さらに、メンバーそれぞれのキャラパキチャレンジ動画も公開されるほか、全体メイキング、メンバー個人にフォーカスを当てたメイキング動画など順次投稿予定だ。

また、本企画で撮影した画像や映像コンテンツがすべて集約されている特設サイトも公開。スマートフォンで使⽤できるオリジナルの壁紙などのプレゼント企画も実施する。

サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート

シリーズ累計出荷数2億個を突破した『キャラパキ』シリーズは、パフ⼊りの板チョコレートをパキパキ割ってキャラクターやアイテムを取り出す“遊び”要素が詰まったオリジナルチョコレート菓⼦シリーズ

「サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート」(149円)は、2026年4月にパッケージデザインとチョコレートのラインナップがリニューアル。パッケージはチョコレートが⼤きくデザインされた新デザインに⼀新。表情違いを含む全20 種。

チョコレートは全8種で、既存のハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポチャッコ、ポムポムプリン、ハンギョドンに今回新たにハローキティ、マイメロディ、クロミがぎゅっと集合した、特別感ある“スペシャルデザイン”が新登場。パッケージデザインとチョコレートはランダムとなっている。

ラインナップ ︓

1．ハローキティ

2．シナモロール

3．マイメロディ

4．クロミ

5．ポチャッコ

6．ポムポムプリン

7．ハンギョドン

8．スペシャルデザイン

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