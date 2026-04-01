亀田製菓公式X(@Kameda_JP)は、4月1日、エイプリルフールの企画として「大人用ハイハインが発売」というポストを行った。この投稿には4.4万件以上のいいねと、多くの「大人」からの反響が寄せられている。

入社1年めころからの…

「ハイハイン」は、亀田製菓が手掛ける乳児向け米菓。1972年に"赤ちゃんのはじめてのおやつ"として発売がスタートしたロングセラーだ。やさしいくちどけなので歯が生えていない赤ちゃんでも食べやすく、手で握りやすい形状、さらに消化吸収も良いベビーせんべいだ。

今回発表された「大人用ハイハイン」は、「はじめてのおやつ ハイハイン」ならぬ「おつかれおやつ カイシャイン」。かわいらしい赤ちゃんやどうぶつのイラストは、スーツにネクタイというビジネスマン仕様。さらに味わいはコーヒー味のようで、カフェインが配合されているのは、やさしさなのか、それとも厳しさなのか……。

対象年齢は「入社1年めころからの」ということで、もしも現実に存在するなら、今日から社会人をスタートする方の息抜きになりそうなおやつだ。

この投稿には「『入社1年めころからの』wwwデスクに入れておきたいww」「カフェイン入ってる〜! 普通に食べたい」「これは本当に欲しい…ハイハイン好き」「9年目社畜です これ食いながら仕事していいっすか」と、ツッコミと商品化希望が続々と寄せられている。