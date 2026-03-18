インプレスグループでIT関連メディア事業を展開するインプレスは、ミニキャラをかわいく魅力たっぷりに描くためのコツを満載した書籍『へたっぴさんでも小さくかわいく描ける！ ミニキャラ描き方入門』を2026年3月17日(火)に発売した。

■ミニキャラの魅力を最大限に引き出すコツが満載

キャラクターの魅力を小さくかわいく凝縮したミニキャラ。アニメやマンガ、グッズやノベルティなど、街中のいたるところで目にする機会が増え、いまではすっかりおなじみの存在。本書はそんなミニキャラを生き生きと、かわいく描くための指南書となっている。

「ミニキャラは小さいから簡単に描けそう」と思いがちだが、大人とも子どもとも違うバランスなので、魅力的に描くのは意外にむずかしいもの。本書では、基本的な人物イラストをデフォルメしながらミニキャラ化していくコツや、「基本のミニキャラ」「ファンシー」「カートゥーン」「ゆるキャラ」といったタイプ別の描き方ポイントを解説。ほかに、ファッションや小物、家具といったアイテムの描き方、動物のミニキャラ化、塗りなど、ミニキャラの世界観そのものを彩るテクニックをふんだんに紹介している。「ミニキャラを描いてみたけど、なんかかわいくない」「もっと生き生きとミニキャラを描きたい」、そんな場合に役立つコツが満載の1冊となっている。

■『へたっぴさんでも小さくかわいく描ける！ ミニキャラ描き方入門』

著者：森永みぐ

発売日：2026年3月17日(火)

ページ数：192ページ

サイズ：B5変型

定価：1,980円(本体1,800円＋税10％)

電子版価格：1,980円(本体1,800円＋税10％)※インプレス直販価格