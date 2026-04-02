「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」――。稲葉友が、浮気をやめられない男性役への向き合い方を語った。倫理的に受け入れがたい行動の裏にある“根っこ”をどう表現するかを大切にしていたという。

稲葉友

自尊心を満たすために不倫を繰り返している役柄

テレ東のドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』(4月1日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)の記者会見が3月31日に都内で行われ、菅井友香、入山法子、稲葉友、沢村一樹が登壇。進行を狩野恵里アナウンサー(テレビ東京)が務めた。

ドラマの原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作。チーフ監督を、俳優として第一線で活躍し続けている沢村が務める。

神栖史幸役を演じる稲葉は、自身の役を「基本的にとても人当たりが良くて、仕事もしっかりとしている男なのですが、倫理的に理解されないであろう言動や行動が今後……序盤からではあるんですけど(笑)、出てくる」と紹介しながら、この役を演じる上で「根底や背景、なんでこうなるのかという根っこの部分は大切にしないといけないと思いながら演じていました」と明かした。

また、沢村監督の演出について、稲葉は「(俳優として)大先輩で、共演という形ではご一緒させていただいたことはあったんですけど。(共演した時に)『自分の演じる役をどうしたらいいですか?』という相談はなかなかできない」と前置きしつつ、「(今回は)自分が演じる役を沢村さんが監督としてディレクションしてくださる。そのアイデアの豊富さだったり、脚本を読んだ段階で自分では全然思いつけなかったなっていうアプローチだったり、すごく貴重な体験をさせていただいたなと現場でも感じていました」と回想。

さらに、印象的な演出として、「1話で言えるところでいいますと、蓉子ちゃんに『妻にバレた』と言う公園でのシーンがあるんですけど、その時の居方(いかた)といいますか。『こういうふうにやってほしい』と言われたことはチャレンジングな感覚でやらせていただいたんですけど、結果的に、映像的にも、演じる心情的にも面白い効果が生まれたような気がして。自分一人では絶対にああはならなかっただろうなという感覚があったので、すごく面白かったです」と振り返った。

稲葉が演じる神栖史幸は、神栖怜(入山法子)の夫で、人の懐に入っていくのが得意な大手銀行の営業担当。甘いマスクで誰にでも気さくな性格。後輩や女性には優しいが、その裏には一筋縄では行かない、暗く歪んだ側面も持っている。家族との関係に悩み、自尊心を満たすために不倫を繰り返している。

ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』あらすじ

29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸(稲葉友)と順調に交際をしていた小吹蓉子(菅井友香)。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だったのだ。

意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜(入山法子)に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか……?」と怜から告げられ……。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕する。